Vlhovej úprimné slová po pretekoch: Zjazdovka mi nesedí

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová prišla o vedenie v celkovom poradí Svetového pohára. V piatkovom zjazde vo Val di Fassa obsadila deviate miesto s mankom 1,12 sekundy na víťaznú Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú, ktorá ju na čele hodnotenia predstihla o 29 bodov. Druhá skončila Rakúšanka Ramona Siebenhoferová (+0,02 s) a tretia bola ďalšia Švajčiarka Corinne Suterová (+0,26).

Dvadsaťdeväťročná Gutová-Behramiová nadviazala na úspešné majstrovstvá sveta v Cortine d'Ampezzo, kde získala dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Dosiahla 31. víťazstvo na podujatiach SP, z toho jubilejné desiate v kráľovskej alpskej disciplíne. Pred súťažou zaostávala za Vlhovou o 42 bodov, za triumf si pripísala stovku, zatiaľ čo doterajšia líderka získala za deviatu priečku 29 bodov. Švajčiarka zvíťazila vo štvrtej súťaži v rýchlostných disciplínach SP za sebou, horšie ako druhá neskončila už celkovo v šiestich pretekoch v sérii.

V talianskom stredisku sa náhradný zjazd za preteky v nemeckom Garmisch-Partenkirchene išiel v teplom, výrazne jarnom počasí. Lyžiarky sa v úvodnej pasáži snažili aj na terénnych vlnách držať čo najviac kontakt s podložkou, aby nabrali rýchlosť do rovinatejšej časti. Gutová-Behramiová sa na trať vydala so sedmičkou, maximálne sa usilovala o jazdu v zjazdárskom postoji. Zároveň sa jej darilo oblúky prechádzať čisto a vysokou stopou. Hoci na treťom a štvrtom medzičase mierne zaostávala, do cieľového úseku si priviezla vysokú rýchlosť a tesne sa dostala do zelených čísel. Rozdiel dvoch stotín medzi ňou a Siebenhoferovou bol v prepočte 56 centimetrov. "Je to špecifický kopec, musíte nájsť rovnováhu medzi dravosťou a technikou lyžovania. Dnes som vyhrala v spodnej časti, sneh bol odlišný v porovnaní s tréningami, čo ma príjemne prekvapilo. Bolo to jednoduchšie, na lyžiach som sa cítila stabilnejšie. Do zajtra ešte mám na čom popracovať, náskok bol tesný," povedala víťazka podľa portálu laola1.at.

Vlhová v dvoch tréningoch zaostala za najrýchlejšími o 2,74 a 1,96 sekundy. V čase jej štartu s číslom 19 už vrchná pasáž vplyvom teploty mäkla. Dvadsaťpäťročná slovenská reprezentantka sa napriek veľmi agresívnej jazde vyhral väčším zaváhaniam, jej odstup narastal veľmi mierne a sekundu presiahol až v cieli. Z ôsmej pozície po dojazde klesla ešte o jedno miesto, rovnaký čas mala aj Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorej v celkovom poradí prestížneho seriálu patrí tretia pozícia. "Môj výkon hodnotím veľmi dobre, v porovnaní s tréningami som išla oveľa lepšie a vydala som zo seba maximum. Deviate miesto je naozaj veľmi dobré. Ťažko povedať, čo som zmenila, snažila som sa púšťať lyže a zobrať si čo najviac z dvoch tréningov. Tento zjazd vyzerá naoko jednoduchý, ale sú tam pasáže, ktoré som v tréningoch neprechádzala najlepšie," povedala Slovenka.

V sobotu je na programe ďalší zjazd a v nedeľu sa pôjde super-G, obe súťaže (obe o 11.00 h) sú náhrady za zrušené podujatie z čínskeho Jen-čchingu. "Zjazdovka vo Val di Fassa mi nesedí úplne, trošku s tým bojujem. Každou jazdou sa snažím získať skúsenosti, aby to bolo lepšie," dodala Vlhová.