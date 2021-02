Krásnu študentku expriateľ umučil na smrť: Vera († 23) zúfalo volala o pomoc! Šokujúca reakcia polície

Mala celý život pred sebou! Dievčina zomrela mimoriadne krutým spôsobom.

Ruskú študentku Veru Pekhtelevu († 23) našli umučenú na smrť. Vystrašená dievčina krátko pred brutálnou smrťou prosila o pomoc, jej prosby však neboli vyslyšané.

Ako informuje britský denník The Sun, kráska mala ísť do bytu svojho expriateľa Vladislava Kanyusa (24) krátko po tom, ako sa s ním rozišla. Vera si prišla po svoje veci, ktoré si tam nechala. Mladíkovi však v hlave skrsol ohavný plán. Svoju expriateľku zamkol v byte a hodiny ju mal mučiť. Celá hrôza mala trvať tri a pol hodiny, napokon násilník svoju obeť uškrtil káblom.

Jej zúfalý krik z bytu počulo niekoľko susedov, ktorí ihneď volali na políciu. Nikto z mužov zákona však neprišiel zasiahnuť, pretože, ako píše The Sun, to vyhodnotili ako obyčajnú domácu hádku. Susedia to však nenechali tak, pretože podľa ich slov počuli, že Vera sa snaží násilníkovi ujsť. Rozhodli sa vykopnúť dvere, napokon ich vypáčili. Keď sa dostali do bytu, naskytol sa im zdrvujúci pohľad. Na zemi ležala mŕtva dievčina uškrtená káblom zo žehličky. Pitva odhalila na tele Very až 56 rán vrátane poranení hlavy, rezných rán a zlomenín.

Vladislavovi za vraždu hrozí 15-ročný trest, čo pobúrilo matku obete Oksanu Pekhtelevu, ktorá žiada pre vinníka exemplárny trest. Nešťastná žena rovnako zažalovala dvoch policajtov, ktorí v prípade jej dcéry nezasiahli.