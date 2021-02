Neobvyklý spôsob dopravy: Uvidíte, na čom opustili ruskí diplomati KĽDR, nebudete veriť vlastným očiam

Skupina ruských diplomatov s rodinami musela využiť na ceste zo Severnej Kórey neobvyklý spôsob dopravy.

Kvôli obmedzeniam spojeným s pandémiou covidu-19 prešli posledný kilometer cez ruské hranice na ručne tlačenej drezine, napísal server BBC s odvolaním sa na vyjadrenie ruského ministerstva zahraničia.

Severokórejská vláda zastavila takmer všetku osobnú dopravu v krajine v snahe zastaviť šírenie vírusu. Vláda síce naďalej tvrdí, že sa v KĽDR doteraz neobjavil žiadny pozitívny nález na SARS-CoV-2, medzinárodní pozorovatelia o tom však dlhodobo pochybujú.

V KĽDR platí už dlhšie ako rok zákaz ciest vlakov cez hranice, zrušená bola tiež väčšina medzinárodných letov. Ruskí diplomati, ktorí chceli krajinu opustiť, tak nemali príliš na výber. Najprv cestovali 32 hodín vlakom, potom dve hodiny autobusom, aby sa dostali z metropoly Pchjongjang k ruskej hranici. Tú potom museli prekročiť pešo a ešte svoje veci a rodinu previezť na drezine.

Hlavným "motorom" bol tretí tajomník ruskej ambasády Vladislav Sorokin, ktorý drezinu tlačil po koľajniciach cez rieku Tumen do Ruska. V osemčlennej skupine bola okrem iného aj jeho trojročná dcéra.

Z KĽDR odišlo za posledný rok niekoľko zahraničných diplomatov a mnoho krajín svoje tamojšie zastupiteľské úrady dočasne uzavrelo. Väčšina z nich využila pozemnú dopravu a prekročila hranice do Číny. Vlani v marci však vypravili úrady jeden let do Vladivostoku, na ktorého palube boli diplomati z Nemecka, Ruska, Francúzska, Švajčiarska, Poľska, Rumunska, Mongolska a Egypta.