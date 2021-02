Stačila sekunda nepozornosti a chlapček († 4) vdýchol niečo, čo máme doma úplne všetci: Rodičom zomieral v náručí

Mamička so zlomeným srdcom apeluje na rodičov, aby boli v čase domáceho vzdelávania mimoriadne ostražití. Stačila sekunda nepozornosti, jej 4-ročný synček Axel prišiel o život.

Ako uvádza portál Metro, zronená mama Ayla Rutherford sa v januári sprchovala, keď začula z prízemia krik svojho manžela. V momente utekala dole, kde sa jej naskytol hrôzostrašný pohľad. Jej manžel Josh (29) držal v náručí ich 4-ročného synčeka. Ayla bez toho, aby len tušila, čo sa stalo, vykonala na chlapcovi Heimlichov chmat v domnení, že sa niečím dusí.

Napriek všetkej jej snahe Axel stratil vedomie a začal modrieť. „Bola to najdlhšia chvíľa môjho života, keď som čakala na sirény,“ opisuje svoje pocity Ayla. Záchranári hneď po príchode začali s KPR a použili defibrilátor a následne chlapca previezli do nemocnice.

Lekári zistili, že Axel vdýchol špendlík, ktorý mu prepichol ľavú časť pľúc a zasekol sa medzi rebrami. Vykonali mu tracheotómiu, aby dokázali špendlík vybrať. „Lekári nám povedali, že keďže bol tak dlho bez kyslíka a päťkrát dostal zástavu srdca, už sa z toho nedostane. Povedali nám, aby sme nedúfali, ale aj tak sme stále verili,“ spomína na najťažšie okamihy v živote mama Ayla.

Po troch dňoch lekári odporučili vykonať test mozgovej smrti, ktorý sa robí s odstupom 12 hodín. Ayla povedala žeOšetrujúci lekár nedokázal potvrdiť, či je chlapček mozgovo mŕtvy, a tak sa rozhodol vykonať ešte jeden test, kde mala byť prítomná celá rodina.

„Stále sme sa modlili. Len som hovorila: Prosím, neber mi moje dieťa. Neber mi ho,“ povedala Ayla. Rodičia sa však 16. januára dozvedeli, že lekár vykonal rovnaký test bez ich prítomnosti, pričom konštatoval, že chlapček bez prístrojov už neprežije. 4-ročný Axel bol vyhlásený za mozgovo mŕtveho 17. januára po 13:30.

Manželia Ayla a Josh z amerického Washingtonu teraz varujú ostatných rodičov, aby zahodili alebo skryli všetky špendlíky a tým zabránili rovnako tragickým nešťastiam.

„On bol dieťa, ktoré si nikdy nevkladalo veci do úst. Bolo to po prvýkrát. Každý ich používa a stačí, aby ich jedno malé dieťa zdvihlo, vložilo do úst, vdýchlo a prepichlo mu pľúca. Ak máte špendlíky po celom dome, vyhoďte ich alebo niekam zamknite. Nestojí to za život alebo bolesť vášho dieťaťa. Nechcem, aby to niekto musel podstúpiť,“ odkazuje rodičom zdrvená mama.