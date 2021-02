Život v Česku sa zastaví: Babiš chce radikálne obmedziť pohyb ľudí, toto Čechov nepoteší

Česká vláda bude musieť podľa premiéra Andreja Babiša na tri týždne radikálne obmedziť pohyb obyvateľstva. Zakázať by sa mal pohyb medzi okresmi. Zatvoriť by sa mali aj školy a škôlky. Povedal to po štvrtkovom rokovaní vlády. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

"Na tri týždne musíme radikálne obmedziť pohyb obyvateľstva, mutácie sú agresívnejšie," povedal Babiš s tým, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti končia aj mladšie ročníky. Podľa Babiša je k tomu potrebné predĺžiť núdzový stav. Povedal, že o podpore bude v piatok ráno pred schôdzou Poslaneckej snemovne rokovať s opozíciou. "Najpodstatnejšie opatrenie, o ktorom sme rokovali, je zákaz pohybu medzi okresmi," spresnil premiér. Výnimkou budú napríklad cesty za prácou či k lekárovi. Počíta sa tiež s uzavretím škôl a škôlok. Otvorené budú podľa Babiša len pre zdravotnícky personál. Medzi ďalšie sprísnené opatrenia budú patriť zatvorenie ďalších obchodov a zavedenie povinného testovania a nosenia rúšok vo firmách, píše server iDNES.cz. Český minister zdravotníctva Jan Blatný po rokovaní oznámil, že po kontakte s nakazeným človekom alebo po preukázaní nákazy budú musieť ísť ľudia do karantény alebo izolácie na 14 dní. Doteraz to bolo 10 dní. Dodal, že vláda rokuje s Nemeckom a Poľskom o pomoci s pacientmi s ochorením COVID-19. Pomoc v extrémne náročných časoch: Francúzi sľúbili Čechom 100-tisíc dávok vakcín Opatrenia sa potom podľa Blatného zavedú najpravdepodobnejšie od pondelka 1. marca. Definitívne opatrenia ale oznámi kabinet až piatok po tom, čo rozhodne Snemovňa o predĺžení núdzového stavu. Tá ho naposledy predĺžiť odmietla, vláda ho nakoniec vyhlásila na základe žiadosti hajtmanov. Vystriedať ho mal po dohode kabinetu s opozíciou teraz pandemický zákon, a to najneskôr 28. februára, dodali Novinky.cz.