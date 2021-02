Zlatý pedál získal opäť Peter Sagan: Je to pre mňa česť, mrzí ma len jedno...

Peter Sagan sa stal jedenástykrát absolútnym víťazom ankety Zlatý pedál pre najlepšieho slovenského cyklistu. Okrem toho triumfoval aj v kategórii cestná cyklistika.

Galavečer s odovzdávaním ocenení pre najlepších cyklistov každoročne uzatváral cyklistickú sezónu, no pandemická situácia nedovolila jeho organizáciu a Slovenský zväz cyklistiky (SZC) pristúpil k 41. ročníku odovzdávania ocenení netradične – cez livestream.

Tridsaťjedenročný Sagan sa stal celkovým víťazom ankety desiatykrát za sebou a dokopy jedenásty. Na druhej priečke skončil Lukáš Kubiš, tretie miesto patrí Martinovi Haringovi (obaja Dukla Banská Bystrica). "Je pre mňa česť, že môžem mať takéto ocenenie zo Slovenska. Na druhej strane ma mrzí, že sa pre situáciu vo svete nemôžem zúčastniť na oceňovaní. Je to také iné, ale určite si to vážim. Uplynulá sezóna bola zvláštna, pandémia prišla, keď som už bol pripravený na sezónu a všetko sa to zrušilo pred najväčšími klasikami. Museli sme sedieť doma a potom sme zase začali naberať kilometre a dostávať sa do pretekania. To, čo sa robí cez zimu, sa posunulo na máj, jún, júl. Sezóna tak bola veľmi krátka, no o to náročnejšia, keďže všetky najväčšie preteky sa išli v dvoch mesiacoch a na základe toho sa zmenil aj môj pretekársky program. Nešiel som klasiky, ktoré som mal ísť, ale rozhodli sme sa, že pôjdem Tour de France a Giro, čo bolo dosť náročné," povedal víťaz v rozhovore pre SZC.

Sagan v priebehu necelých dvoch mesiacov absolvoval v plnom počte dní dve Grand Tours. Pripísal si na nich jedno víťazstvo, keď sa presadil v 10. etape na Gire a zároveň sa stal stým pretekárom v histórii, ktorý si pripísal víťazstvá na Gire, Tour aj Vuelte. Z absolvovaných 64 súťažných dní počas skrátenej sezóny až desaťkrát finišoval s pódiovým umiestnením a osemnásťkrát v najlepšej päťke.

Medzi horskými cyklistami získal i tento rok ocenenie Martin Haring (Dukla Banská Bystrica). Napriek preloženiu mnohých podujatí na neskoré leto dosiahol v sezóne 2020 životné výsledky. V MTB obhájil titul majstra SR XCO aj XCM, zvíťazil v každom kole Slovenského pohára, v ktorom štartoval. Na MS v horskej cyklistike vybojoval svoj doteraz najlepší výsledok – 25. miesto.

V disciplíne zjazd/four cross získal ocenenie Rastislav Baránek (Kellys Factory Team), ktorý si vybojoval dve strieborné medaily na šampionátoch na Slovensku, v Maďarsku i Poľsku. Na MS obsadil 35. miesto. V kategórii cyklotrial triumfoval Samuel Hlavatý (CK Rudina). Ocenenie Zlatý pedál v dráhovej cyklistike si prebrala Nora Jenčušová (BePink). Na juniorských ME v dráhovej cyklistike si vybojovala titul majsterky Európy v scratchi a ďalšie dve miesta v Top 10. Od prebiehajúcej sezóny bude jazdiť vo farbách talianskeho tímu BePink. Medzi bikrosármi zvíťazil v ankete Sebastián Sulka. Cenu najlepšieho cyklistu v novej olympijskej disciplíne freestyle BMX si odniesol majster Slovenska Jakub Pružinec. Cenu pre najlepšieho cyklokrosára dostal Ondrej Glajza.

Ocenenie v kategórii najlepší paracyklista si prebral Jozef Metelka, ktorý získal na MS v dráhovej paracyklistike tri tituly a jednu striebornú medailu. Titul najlepšieho masters cyklistu si vyslúžil Alojz Ozogán, za talent roka 2020 vyhlásili Jenčušová za úspechy na poli dráhovej i cestnej cyklistiky.

"Potešili nás výsledky Petra Sagana, najmä jeho víťazstvo na Giro d‘Italia. Z mládeže nás potešila Nora Jenčušová, ktorá sa stala majsterkou Európy v dráhovej cyklistike. Mali sme veľa solídnych výsledkov, ale tieto dva úspechy asi najviac rezonovali. Okrem tej športovej stránky by som chcel poďakovať organizátorom podujatí na Slovensku, ktorí v týchto neľahkých podmienkach všetko zorganizovali za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Ani na jednom podujatí sme nemali problémy pri kontrolách ich dodržiavania, testovali sme, robili sme 'bubliny'," uviedol v tlačovej správe k roku 2020 prezident SZC Peter Privara.



Zlatý pedál 2020:

celkové poradie:

1. miesto: Peter Sagan

2. miesto: Lukáš Kubiš

3. miesto: Martin Haring



cestná cyklistika: Peter Sagan

dráhová cyklistika: Nora Jenčušová

horská cyklistika – cross country: Martin Haring

horská cyklistika – zjazd: Rastislav Baránek

cyklokros: Ondrej Glajza

cyklotrial: Samuel Hlavatý

bmx: Sebastián Sulka

bmx freestyle: Jakub Pružinec

cyklistika pre všetkých/masters: Alojz Ozogáň

paracyklistika: Jozef Metelka

talent roka: Nora Jenčušová