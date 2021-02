Pri Žiline budujú raj športovcov za 6,2 milióna: Unikátny cyklomost rástol aj v tuhých mrazoch!

Partia robotníkov dokončuje práce na druhom moste, ktorý bude s ďalšími šestnástimi konštrukciami viesť trasou Žilina – Terchová.

Cyklisti sa budú môcť pokochať nádhernými výhľadmi nielen na oba strečnianske hrady a terchovské skaly, ale prejdú aj jedinečnou sústavou premostení rieky Varínka.

Projekt cyklotrasy odštartoval pred rokom a jej zhotovitelia dúfajú, že bude hotová do roka a do dňa, teda do konca marca tohto roka. „Aj napriek ťažkému roku, ktorý súvisí s rôznymi opatreniami štátu a aj zlou situáciou, čo sa týka epidémie, aj tak zhotoviteľ Hastra stavbu realizoval a po zahájení prípravných prác dokončil niektoré úseky stavby. Aktuálne aj napriek tomu prebiehajú práce na druhom moste a plán je do konca februára postaviť aj tretí most,“ informoval Nový Čas člen predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra Peter Chrapčiak.

Projekt si vyžaduje ďalšie financovanie navyše oproti schváleným výdavkom v predpokladanej výške až 200-tisíc eur. Na tejto stavbe je jedinečná sústava premostení rieky Varínka, cez ktorú vedú mosty s drevenou konštrukciou z lepených nosníkov. Podobne sú zhotovené aj ostatné mosty, ktorých je spolu až sedemnásť, čo pôsobí pre cyklistu fascinujúcim dojmom a celkový projekt patrí podľa slov Petra Chrapčiaka k unikátnym európskym stavbám.

Zaujímavosti o premostení

Celková cena cyklotrasy: 6 286 352 €

Počet mostov: 17

Aktuálne prebiehajú práce: na moste číslo 2

Celková dĺžka cyklotrasy: 23,5 km

Veľkosť mostov: od 10 m po 55 m

Zhotoviteľ stavby: Hastra, s. r. o.

Najkrajšie miesta po trase: sústava mostov Varínka, Hrady Strečno, Terchovské skaly, Kórejská dedina