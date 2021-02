Až 52 % maloletých odpovedalo neznámemu na internete: Viete, s kým si píšu vaše deti?

Ste si istí, že vaše dieťa nekomunikuje na sieti s neznámymi ľuďmi, alebo im dokonca neposiela svoje fotografie? Ak aj dodržiava vaše rady či príkazy, verte, že je veľká pravdepodobnosť, že ho už niekto cudzí kontaktoval. Každé štvrté dievča cudzincovi dokonca pošle svoju fotku.

Osem z desiatich detí vo veku od 10 do 16 rokov už niekto neznámy na sieti kontaktoval. Dokazuje to prieskum o kyberšikane Si v sieti safe?, ktorý realizovala spoločnosť Gamo na vzorke 3 100 detí. A ich reakcie nie sú práve také, ako si ich predstavujú rodičia. Viac ako 52 % detí neznámemu odpovedalo. A to až 64 % dievčat a 46 % chlapcov.

Otvoriť galériu Výsledky prieskumu Zdroj: anc

A takmer každé štvrté dievča poslalo fotografiu niekomu úplne neznámemu. Rovnako šokujúce je aj zistenie, že 2,2 percenta detí sú ochotné poslať cudziemu človeku čokoľvek – od adresy či čísla občianskeho preukazu, až po číslo platobnej karty.

Problémom nie je len ochota detí odpovedať neznámym, ale aj (ne)zabezpečenie zariadenia, z ktorého sa pripájajú na internet. Až 15,3 percenta mladých ľudí má nezabezpečený profil na sociálnej sieti a vystavuje sa tak vysokému riziku, či 21 percent pristupuje na internet s nezabezpečenou kamerou. Najrizikovejšou skupinou sú v tomto deti od 13 do 15 rokov, pretože majú najčastejšie kameru stále k dispozícii a najmenej podnikajú bezpečnostné opatrenia – jej prelepenie či vypnutie.

A každé tretie dieťa pozná niekoho, kto druhého kyberšikanuje napríklad posielaním nelichotivých fotografií. A tento trend je v čase pandémie vzostupný.

Užitočné nástroje

1. Cez Google môžete kontrolovať svoje dieťa funkciou Časová os - zobrazuje odhad miest, kde dieťa mohlo byť, alebo trás, po ktorých mohlo ísť na základe histórie polohy. Túto možnosť má každý, kto používa produkty Google.

2. V záložke pri lište, kam sa vkladá adresa pre vyhľadávanie, sa môžete dostať do histórie vyhľadávania - uvidíte stránky, ktoré dieťa navštívilo. Nevýhodou je, že história sa dá mazať.

3. Využite niektorú z aplikácií na kontrolu, napríklad Parental control - dohliadnete na to, koľko času deti strávia pri aplikáciách, a ktoré aplikácie používajú, zabránite prístupu detí k nevhodnému obsahu na webe, alebo zistíte aktuálnu polohu svojho dieťaťa.

4. Ďalšie vhodné aplikácie:

- Norton Family - ponúka možnosť filtrovania a blokovania obsahu Qustodio - filtrovanie obsahu a času na youtube

- McAfee Safe Family

Prečo sú dievčatá ochotnejšie

Marek Madro, psychologická poradňa IPčko

Existuje viacero vysvetlení - Či už je to rizikovejšie využívanie technológií a menšie dbanie na zabezpečenie svojich účtov a elektroniky, alebo to môže byť aj skoršie dospievanie dievčat, zverejňovanie rôznych osobných informácií, či nálad - čoho následkom môže páchateľ ľahšie nadviazať vzťah. V určitom veku začínajú zdieľať rizikovejšie a vyzývavejšie veci ako chlapci.

Na toto si dajte pozor

- hovorte so svojimi deťmi

- buďte pri svojich deťoch, zaujímajte sa a rozprávajte sa o ich online živote

- ak „urobia chybu“ - majú na ňu právo, keďže nemajú toľko skúseností ako vy

- podporte ich v tom, aby neprijímali a neotvárali podozrivé správy, maily a linky

- naučte sa spolu, aké informácie je bezpečné zdieľať

- ak sa vám dieťa zdôverí, že narazilo na niečo, čo v ňom vyvoláva znepokojenie, oceňte to, rozprávajte sa o tom

Dá sa tomu zabrániť?

Ondrej Macko, odborník na IT

- Dôležitejšie ako akákoľvek technológia je sa s dieťaťom o téme rozprávať a mať jeho dôveru. Kontrola dieťaťa na internete sa dá nastaviť, ak používa wifi pripojenie. Pri mobilnom internete je to ťažké. Môžete si nastaviť cez rôzne aplikácie čas prístupu dieťaťa na internet, či cez funkciu digitálna rovnováha viete zistiť čas strávený na danom zariadení, a na základe toho môžete vyhodnotiť, ako dieťa trávi svoj čas.