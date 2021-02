Neskutočný výhľad a výstup zadarmo: Nad Levočou budujú najvyššiu nekomerčnú rozhľadňu

Bude to veľká atrakcia. Nad Levočou vyrastá najväčšia nekomerčná vyhliadková veža na Slovensku. Stavajú ju v nadmorskej výške 1 225 metrov na južnom vrchole Javoriny, ktorý domáci volajú Marčulina.

Po jej dobudovaní sa turisti budú dívať do diaľky z výšky až 35,73 metra a uvidia nielen Tatry či Veľkú Fatru, ale aj pohoria v Poľsku i na Ukrajine. Odhadované náklady na výstavbu sú približne 180-tisíc eur.

Iniciátorom a doterajším investorom je nadšenec turistiky Ernest Rusnák (65). „V okolitých štátoch je veľa rozhľadní, ktoré som prešiel. A tým, že sa sprístupnil vojenský obvod Javorina, vznikol priestor na výstavbu vyhliadky aj u nás. Najvhodnejšie miesto sa javil byť vrch Marčulina, kde sme vyhliadku už začali budovať,” vysvetlil Rusnák. Na zvolenom mieste zatiaľ stoja železobetónové základy, na ktorých následne vybudujú vyhliadku z drevených hranolov so šiestimi poschodiami.

„Z vrchného poschodia sa bude dať vidieť na západe Vysoké aj Nízke Tatry, celý hrebeň kráľovohoľských Tatier, Ďumbier, Chopok aj Veľkú Fatru. Na severe Spišskú Maguru, pohorie Gorce v Poľsku aj vrchol Ihla. Na východnej strane sa bude dať dovidieť na Branisko, Bachureň, Čergov a za dobrej viditeľnosti aj Poloniny na Zakarpatskej Ukrajine. Na juhu zase vrcholy Slovenského raja,” priblížil aktivista. Celkové náklady na výstavbu odhaduje na 180-tisíc €.

„Vežu stavia miestne združenie turizmu, lebo to bolo najjednoduchšie riešenie. Peniaze mu zatiaľ však požičiavam ja zo svojich celoživotných úspor. Malo by sa to vrátiť z niekoľkých projektov. Financie však prídu až po výstavbe,” vysvetľuje Rusnák. Veža musí byť pevná, aby vydržala nápory vetra a jej odchýlka na vrchole bude asi 2 - 3 cm. „Na jej vrchol povedie 139 schodov na pozinkovanom schodisku,” ozrejmil turista, ktorý verí, že časť vyhliadky bude stáť už do konca novembra.

„Zvyšok dobudujeme na budúci rok,“ skonštatoval s tým, že vďaka veži sa zvýši turistický ruch v okolí Levoče, kde sú zatiaľ najväčšími ťahákmi Kostol sv. Jakuba, Oltár Majstra Pavla či Spišský hrad. Výstup na vežu bude zdarma, ale do pokladničky môže prispieť na údržbu podľa vlastného uváženia každý.

Stavba v číslach

Poschodia: 6

Schody: 139

Cena projektu: 180-tisíc €

Výška: 35,73 m