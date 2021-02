Šokujúci zvrat v prípade smrti Violy († 34), bývalý elitný vyšetrovateľ otvorene: Toto mi nesedí!

Vyšetrovanie je oficiálne skončené. Slovenskom v polovici novembra 2019 otriasla hrozná tragédia. V bratislavskom prístave našli zúbožené telo mladej učiteľky angličtiny, modelky a fotografky Violy Macákovej († 34). Záchranári sa snažili robiť, čo bolo v ich silách, no počas prevozu do nemocnice zomrela.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Prvé týždne, dokonca mesiace vyšetrovania poukazovali na to, že Viola mohla byť zabitá. Obrovská tragédia bola znásobená neistotou, pretože polícia bola skúpa na slovo a najmä ženy v Bratislave mali obrovský strach. Vyšetrovanie však napokon prinieslo nečakaný zvrat - bolo ukončené s tým, že smrť krásnej Violy nebola spôsobená inou osobou. Čo si o tom myslí skúsený exvyšetrovateľ?

Violu († 34) našli v bratislavskom prístave 11. novembra 2019 podchladenú. Ukázalo sa, že mala početné zranenia. Napriek studenému počasiu mala oblečený len pulóver, vestu, krátku sukňu a silonky. Tie boli na kolenách roztrhané. Nemala pri sebe kabát, doklady ani telefón. Na miesto okamžite smerovali záchranári, no pomôcť jej už nedokázali. Počas prevozu do nemocnice mladá žena zomrela. Záhadu okolo smrti bývalej modelky znásobovalo aj to, že polícia bola skúpa na slovo z dôvodu prebiehajúceho vyšetrovania.

Niekoľkokrát však zaznela na otázky novinárov odpoveď: „Sleduje nás aj páchateľ.“ Tak reagoval v tom čase krajský policajný riaditeľ Adrián Pavlík. Túto odpoveď pritom zopakovala polícia niekoľkokrát. Vo februári 2020 prenikli na svetlo sveta zarážajúce informácie. Podľa nášho zdroja expertíza preukázala, že Viola bola do pol pása namočená v Dunaji. Polícia mala dokonca zábery nasnímané v okolí Šafárikovho námestia. Približne o jednej v noci vidieť, ako mladá žena úplne sama, akoby len tak bezcieľne blúdi ulicami Bratislavy. Mužom zákona sa doteraz nepodarilo nájsť nikoho, kto by bol s mladou ženou v osudný deň, večer či noc pred nájdením jej tela v kontakte.

Zomrela na embóliu

Podľa našich informácií mala Viola zrejme prežívať v posledných dňoch svojho života ťažké obdobie. Naznačujú to zistenia polície. Muži zákona vypočuli desiatky známych a blízkych mladej učiteľky a fotografky. A práve to ich malo prinútiť k tomu, aby sa zaoberali aj verziou, že smrť mladej ženy nebola spôsobená inou osobou. Táto verzia sa po vyše roku potvrdila, keď vyšetrovateľ v stredu definitívne ukončil vyšetrovanie. Viola mala skonať po páde, pri ktorom sa zranila. Pri pitve sa zistilo, že zomrela v dôsledku embólie.

„Vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky v stredu 24. februára zastavil trestné stíhanie v trestnej veci zabitia 34-ročnej Violy,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Dôvodom sú závery znaleckého skúmania Kriminálneho a expertízneho ústavu, ktoré vylúčili zavinenie smrti Violy inou osobou.

Sexuálny motív vylúčený

„Vo štvrtok bolo na Krajskú prokuratúru (KP) Bratislava doručené uznesenie vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva PZ Bratislava, ktorý trestné stíhanie vo veci Violy Macákovej zastavil,“ uviedol hovorca bratislavskej krajskej prokuratúry Matej Izakovič. K tomuto záveru vyšetrovateľ dospel po komplexnom vyhodnotení dôkazov zabezpečených v priebehu prípravného konania. Z nich vyplynulo, že smrť Violy nebola spôsobená cudzím zavinením.