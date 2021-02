Ministri Naď a Mikulec: Budú pykať za nezvládnutú pandémiu?! Toto pre nich nevyzerá dobre

Kto je zodpovedný za zlú epidemiologickú situáciu?! Táto otázka sa natíska pri pohľade na vysoké počty hospitalizovaných a stovky úmrtí, ktoré tu máme napriek dvojmesačnému lockdownu.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) si odmieta pripustiť chybu a o svojej demisii nechce ani počuť. Odborníci však začínajú ukazovať prstom aj na ministra vnútra Romana Mikulca (48) a ministra obrany Jaroslava Naďa (39). Práve oni majú pod palcom políciu a armádu, ktoré by mali kontrolovať dodržiavanie opatrení a udržiavať poriadok.

Ministri si prehadzujú zodpovednosť za nezvládnutú pandémiu ako horúci zemiak. Ani jeden si nepriznáva, že by niečo urobil zle. Premiér Igor Matovič stojí za ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím a odvolaní by podľa neho mali byť skôr tí členovia vlády, ktorí volali po otváraní obchodov i reštaurácií. Nepriamo tak ukazuje na ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

Krajčí je podľa premiéra zástanca striktnejších opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. „On bol ten, čo sa snažil prehovoriť do duše iným ministrom. Na tej istej vláde však boli ľudia, ktorí hovorili nie, otvorme reštaurácie a obchody,“ skonštatoval Matovič.

Analytik: Krajčí je obeť nekonania

Okrem stupňujúceho sa tlaku na Krajčího však niektorí odborníci ukazujú prstom už aj na ministrov Mikulca a Naďa. Práve oni by totiž mali zodpovedať za prísnu kontrolu dodržiavania pravidiel, ktoré sú aktuálne nastavené.

„Pán minister zdravotníctva je zodpovedný za zdravotnú starostlivosť. Na dodržiavanie zákonnosti a jej vymáhanie v čase núdze máme na Slovensku policajtov a armádu, ktoré riadia konkrétni dvaja ministri. A oni majú svojho šéfa. Toľko k rebríčku zodpovedných. Pán Krajčí je v tomto prípade obeť nekonania,“ hovorí analytik Ivan Bošňák, podľa ktorého bolo aj stále je nutné uzatvoriť hranice s povinnosťou karantény v určených zariadeniach.

„Na Slovensku je kontrola dodržiavania opatrení minimálna a vláda to priznáva, čo je žalostné a trestuhodné. V prihraničnej rakúskej obci vás po infikovaní príde do týždňa dvakrát skontrolovať domov polícia,“ uzavrel Bošňák. Za pravdu mu dáva aj lekár Peter Visolajský. Ten už dlhšie upozorňuje na to, že počas lockdownu nám zlyháva najmä poctivá kontrola nariadení.

„Čo sa týka lockdownových opatrení, máme ich posledné týždne napísané na papieri dobre, problém však je, že sme ich zaviedli pomerne neskoro a hlavne ich dodržiavanie sa takmer nijako nekontroluje,“ povedal Visolajský Novému Času.

Mikulec: Nemôžeme kontrolovať každého

Mikulec hovorí, že sa snažia zvyšovať kontroly, no polícia nemôže stáť pri každom dome a kontrolovať každého človeka, či dodržiava opatrenia. Z rastúceho počtu hospitalizovaných viní skôr mutácie a nezodpovedných ľudí.

„Máme tu mutácie, šíria sa oveľa rýchlejšie, mnohí ľudia sú nedisciplinovaní, a ak to pôjde týmto smerom, tak možno budeme musieť pristúpiť k nejakým radikálnejším riešeniam,“ hovorí minister, ktorý pripúšťa zavedenie štátnej karantény a zvýšenie pokút. „Toto nie je zodpovednosť jedine policajného zboru, je to zodpovednosť všetkých občanov,“ vyhovára sa Mikulec.

Minister obrany Jaroslav Naď na naše otázky, týkajúce sa pomoci armády, do uzávierky neodpovedal. Tento týždeň sa však vyjadril, že je nemožné zachytiť všetkých, ktorí nedodržiavajú opatrenia, keďže ich je veľmi veľa.

Treba štátnu karanténu

Vladimír Krčméry, odborník na trop. medicínu

- Vzhľadom na juhoafrickú mutáciu, ktorá už je potvrdená v Česku a Rakúsku, je tu reálne riziko zavlečenia tejto mutácie aj k nám. Druhým zdrojom sú 3 letiská - Viedeň, Budapešť a Praha, kde tranzitujú ľudia z krajín, kde sa táto mutácia vyskytuje. Cieľom je teda zníženie mobility, ktorá sa dá dosiahnuť dvoma spôsobmi. 1. návrh je na 2 týždne zaviesť opäť povinnú štátnu karanténu, ktorú sme tu mali minulý rok na jar a 2. návrh je urobiť e-karanténu, kedy by ľudia boli usmiestňovaní do hotelov, keď sa vrátia z rizikových krajín.

Dodržiavanie sa kontroluje vlažne

Tomáš Koziak, politológ

- Určite sa môžeme baviť o zodpovednosti ministra vnútra Mikulca. Je úplne zjavné, že tie protipandemické opatrenia sa nedodržiavajú a polícia by mala byť tá, ktorá by to mala vynútiť. Je síce fakt, že za posledné týždne políciu vidieť viacej, ale aj v súčasnosti sa tie protipandemické opatrenia kontrolujú veľmi opatrne, len aby sme niekoho neurazili a len aby sme od niekoho nevybrali pokutu.