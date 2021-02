Marek Hamšík si hľadá nový klub: Presunie sa bližšie k domovu?

Koniec čínskeho dobrodružstva? Marekovi Hamšíkovi (33) plynie posledný rok angažmánu v klube Dalian Pro.

Začínajúca sa tretia sezóna vyzerá otázna. Hrať v Číne počas pandemickej situácie je pre futbalistu, navyše reprezentanta, absolútne nepraktické. Každý príchod do krajiny sa spája s cestovateľským rizikom i trojtýždňovou karanténou.

Kapitán reprezentácie mal odletieť začiatkom mesiaca. Kvôli nejasnej situácii ostal doma. Na marcový štart kvalifikácie MS sa pripravuje individuálne a s druholigovou Podbrezovou. „Máme dobré vzťahy. Marek nás oslovil a chodieva na herné tréningy trikrát za týždeň. Pripravujeme sa na umelej tráve, čo nie je najmä pre starších hráčov ideálny povrch. Napriek tomu asi cítil, že už nestačí iba naberať silu a kondíciu. Sme radi, lebo naši chlapci sa pri ňom môžu veľa naučiť,“ povedal pre Nový Čas generálny manažér klubu Miroslav Poliaček.

Hamšík je kľúčovou postavou národného tímu, ktorý čakajú tento rok boje o MS 2022 a európsky šampionát. Dokopy historicky najviac zápasov – minimálne 15. Neustále pendlovanie, hrozba nákazy, prísne obmedzenia či znížená zápasová prax, to všetko umocňuje tlak na zmenu dresu. Kvôli korone opustil Dalian Pro španielsky tréner Rafael Benitez, Venezuelčan Salomon Rondon zasa odišiel na hosťovanie do CSKA Moskva. Rovnaký ruský klub prejavil záujem o Hamšíka minulý mesiac. Po ňom prišiel s ponukou Lokomotiv Moskva.

„Máme viac variantov, ako túto situáciu vyriešiť. V prvom rade sa musíme dohodnúť s čínskym klubom na postupe. Marek by po trojtýždňovej karanténe v Číne začal trénovať, odohral by dva týždne a potom by sa vracal do reprezentácie. Tento kolobeh by bol takmer celý rok,“ tvrdil pre verejnoprávnu televíziu hráčov agent Juraj Vengloš. Včera, posledný deň prestupového obdobia v Rusku, nedvíhal telefón. V čase našej uzávierky nebolo známe, či sa Hamšík presťahuje bližšie k domovu.

Ideálny by bol návrat do Európy

Podľa bývalého kapitána našej reprezentácie Dušana Tittela nie je súčasný stav komfortný pre Mareka, čínsky klub ani národný tím. „Hoci je profesionál a ťažkosti s kondičnou prípravou nemá, každý hráč potrebuje hrávať zápasy. Formu nezíska iba tréningami. Môže to byť problém pre našu reprezentáciu, ktorá nemala v poslednom čase dobré výsledky a stojí na Marekovi. Najlepšie by bolo, keby sa vrátil do Európy. Do klubu, kde by stabilne nastupoval,“ povedal nám Tittel.