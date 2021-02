Šéf SZC Peter Privara zúri: Na Slovensku sa tvárime, že šport je prašivý!

Plány na vybudovanie Národného cyklistického centra v Orechovej Potôni sa poriadne skomplikovali.

Vláda Slovenskej republiky schválila v marci 2019 Slovenskému zväzu cyklistiky 29 miliónov eur na jeho výstavbu. Dnes je však všetko inak. Ministerstvo financií toto uznesenie v stredu zrušilo. Šéf SZC Peter Privara tak sľúbené peniaze nedostane. Reakcia na seba nenechala dlho čakať.

„Keď to takto chcú spolitizovať, lebo to bolo rozhodnutie predchádzajúcej vlády, tak to je smutné pre celý šport. Bol tu prezident UCI, prezident UEC a hovorili, že toto je projekt, ktorý nekopne nielen slovenskú cyklistiku, ale aj región. Popri tom budú navyše vyrastať naši tréneri a talenty,” povedal rozzúrený privara pre RTVS.

„Všetci športovci makajú a my sa tu na Slovensku tvárime, ako keby bol šport nejaký prašivý. Že sa tu všetci nakazíme... V podstate sú exteriérové športy najbezpečnejšie. Zatvárame tu deti, aby vychádzali von len s testom a pri tom sa pri športovaní zvyšuje imunita,” dodal Privara.

"Uznesenia sme zrušili z viacerých dôvodov. Nenaplnilo sa viacero parametrov, niektoré sa nedali zrealizovať, niektoré boli zle nastavené a niektoré nedávali zmysel. Snažíme sa prijímať uznesenia, ktoré dávajú zmysel a ktoré pomáhajú. Je zbytočné viazať peniaze na zlé uznesenie, ak sa dajú využiť oveľa lepšie," povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger.