Semenyaová sa opäť búri: Obracia sa na Európsky súd pre ľudské práva!

Juhoafrická atlétka Caster Semenyaová sa obráti na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Naďalej tak nevzdáva boj proti novému pravidlu Svetovej atletiky, ktoré znemožňuje súťažiť na vybraných bežeckých tratiach ženám s vysokou hladinou testosterónu.

Semenyaová je dvojnásobnou olympijskou víťazkou v behu na 800 metrov. Na tejto trati však už môže súťažiť iba v prípade, ak by podstúpila medicínsku procedúru, ktorá by znížila jej prirodzenú hranicu testosterónu v tele. Tú Juhoafričanka odmieta a beháva už iba trať 1500 m, na ktorej hormonálny limit nie je. "Verím, že Európsky súd urobí koniec tomuto porušovaniu ľudských práv, ktorých sa dopúšťa Svetová atletika voči atlétkam. Chceme povolenie súťažiť slobodne, teraz a navždy. Toto nie je iba o mne. Je to o boji za dôstojnosť, rovnosť a ľudské práva pre ženy v športe," zverejnila 30-ročná atlétka v stanovisku, ktoré zverejnila DPA.

Juhoafričanka bojuje za zrušenie pravidla Svetovej atletiky už dlhšiu dobu, no súdnym verdiktom ju nepodporil Športový arbitrážny súd v Lausanne a ani švajčiarsky federálny súd.