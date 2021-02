Jaroslav sa s manželkou tešil na dôchodok, zomrela pri banálnej operácii: Do neba jej namaľoval krásny obraz!

Nekonečne ju miloval. Jaroslav Pšenčík (66) sa dodnes nevie zmieriť so zbytočnou smrťou svojej manželky Márie († 54).

Tá skonala pred šiestimi rokmi potom, ako išla na banálnu laparoskopickú operáciu. Ešte v ten deň mala byť doma. Už ju však nikdy živú nevidel. Navyše súdy ešte nerozhodli o sume odškodného, ani o vine, či nevine lekárov.

Mária išla na operáciu v pondelok, vo štvrtok mala byť v práci. Robila šéfku SBS v bardejovskej nemocnici, teda v tej istej, kde podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou spôsobili jej smrť. „Zdravotná starostlivosť nebola pacientke správne poskytnutá,“ skonštatovali odborníci z ÚDZS a nemocnici udelili aj pokutu vo výške 6500€.

V správe sa uvádza: „Napriek snahe zaviesť kanylu čo najšetrnejšie došlo pri opakovanej intubácii k poraneniu priedušnice, ktorej dôsledky neboli hneď klinicky manifestné.“ Po pretrhnutí priedušnice ženu previezli do Košíc, ale nanešťastie, zomrela na následky otravy krvi.

Jaroslav bol na výročie smrti svojej manželky zapáliť na jej krásne udržiavaný hrob sviečky a v duchu sa porozprávať s manželkou. “Je to najhoršia vec, čo sa mi v živote stala. Mali sme niečo nasporené, tešili sa, že si bude užívať roky pred aj v dôchodku. Hrozne mi chýba,” povedal zronený muž so slzami lesknúcimi sa v jeho očiach.

Jeho trápenie znásobuje fakt, že zatiaľ nebol ukončený spor s nemocnicou o odškodné. A hoci sú v tomto prípade obvinení dvaja lekári, zatiaľ ich neobžalovali. Jaroslav však práve preto nemôže takmer ani na chvíľu prestať myslieť nato, čo sa stalo pred šiestmi rokmi. “Spor o odškodné bol odročený už 15 krát. Pojednávanie malo byť aj v pondelok, ale kvôli aktuálnej situácii bolo zase odročené. Je mi jasné, že stav je vážny, ale už je to dlho a je toho na mňa veľa. Bol by som najradšej, keby sme to už mali za sebou,” povedal aj za svoje tri dcéry, ktoré dlhodobo žijú za hranicami.

Vianoce aj Nový rok preto strávil sám. “Kvôli COVID19 sa ony nedostali za mnou a ja za nimi. Ani stromček som nezdobil,” smutne skonštatoval zronený Bardejovčan, ktorý veľmi rád maľuje. “Ešte vlani som symbolicky namaľoval manželke obraz na šesťdesiatku, to som ešte zvládol. Mám však viaceré rozrobené, aj nejaké objednávky, ale už sa nato nevládzem sústrediť. Manželka mi veľmi chýba,” uzavrel J.Pšenčík.

Prípad ešte vyšetrujú

“V tejto súvislosti vyšetrovateľ oddelenia vyšetrovania OKP OR PZ vo Svidníku vzniesol obvinenie dvom ošetrujúcim lekárom pre prečin usmrtenia. V súčasnosti v tejto veci stále prebieha vyšetrovanie. Dozor vykonáva Okresná prokuratúra v Starej Ľubovni,” uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Prešove, Jana Ligdayová. Lekárom hrozí 5 rokov za mrežami.