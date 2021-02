Sumu 200 miliónov eur na reformy považujú rektori za kriticky nedostatočnú: Rezort školstva reaguje

Suma 200 miliónov eur vyčlenená v pláne obnovy pre vysoké školy nie je konečná.

Vysokých škôl sa podľa ministerstva do istej miery týkajú aj investície do iných rezortov. Finálna suma tak má byť oveľa vyššia. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ). Reagoval tak na kritiku Slovenskej rektorskej konferencie (SRK).

"Minister školstva urobil maximum, aby získal pre školstvo, vrátane vysokých škôl, čo najviac prostriedkov," pripomenulo ministerstvo. Ako dodali, každý rezort a komponent mal v rámci plánu obnovy výrazne vyššie požiadavky, ako sú navrhované. O tom, že vyčlenená suma nie je konečná, informoval šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) členov SRK aj osobne na tohtotýždňom stretnutí.

Ministerstvo verí, že zdroje, ktoré prídu nad rámec štátnej dotácie na slovenské vysoké školy, budú "zodpovedne a účelne využité na zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokých škôl".

SRK v utorok (23. 2.) vyzvala predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) a ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby sa zasadili za významné zvýšenie objemu financií vyčlenených pre oblasť vysokého školstva v pláne obnovy. Sumu približne 200 miliónov eur určenú na hĺbkové reformy považuje za kriticky nedostatočnú a z hľadiska investičných stimulov do rozvoja vysokého školstva za demotivujúcu.