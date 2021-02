Znížila koronakríza Slovákom platy? Takáto je realita, ktorú čakal málokto

Väčšina firiem vlani nezmenila výšku miezd svojich zamestnancov a takmer tretina oznámila, že v roku 2021 plánuje platy zvyšovať.

Vyplýva to z prieskumu personálnej agentúry Grafton. Desatina firiem, z toho polovica z metropoly Slovenska, okrem zvyšovania miezd plánuje aj zvyšovanie odmien a benefitov.

Od začiatku vypuknutia pandémie nového koronavírusu do konca minulého roka zaznamenala agentúra znížený dopyt firiem po nových zamestnancoch. Rovnako aj ľudí, ktorí chceli zmeniť zamestnanie bolo menej. Predpokladalo sa tak, že mzdy sa budú znižovať, avšak tento trend sa nepotvrdil. "Naopak, firmy oceňovali lojalitu zamestnancov zrejme aj týmto spôsobom," vysvetlil konateľ agentúry Miroslav Garaj.

Mzdy zamestnancov vlani nezmenilo 68 % slovenských firiem. "Len osem percent spoločností v jarných mesiacoch 2020 znižovali mzdy zamestnancov, ale koncom roka sa už vrátili na pôvodnú úroveň," dodala agentúra. Jedno percento firiem na jar minulého roka mzdy znížilo a nezvýšilo ani koncom vlaňajška.

Výraznejšie znižovanie platov koncom roka 2020 plánovali dve percentá firiem, ktoré mzdy znižovali aj počas roka. Takmer pätina však mala koncom roka 2020 mzdy zamestnancov na vyššej úrovni ako vo februári 2020.

Ako porovnal Garaj, vývoj na Slovensku bol podobný tomu v Českej republike. "Mzdy u susedov nezmenilo 72 % spoločností, v SR spomínaných 68 %. A na vyššej úrovni v porovnaní s februárom 2020 ich má aktuálne v SR 17 % a v ČR 15 % firiem," vyčíslil Garaj.

Zhruba 28 % slovenských firiem plánuje v roku 2021 zvyšovanie miezd a sedem percent zase zvýšenie odmien. Okolo 40 % firiem nečaká najbližšie mesiace žiadne zmeny v úrovniach miezd a desatina očakáva zmeny k horšiemu. Finančné odmeny znížilo 31 % firiem, z nich osem percent je už späť na pôvodnej úrovni a ďalších päť percent ich pomaly zvyšuje.

"Aktuálna novela (Zákonníka práce, pozn. TASR) okrem vyššej flexibility zamestnávateľov aj zamestnancov prináša tiež preplácanie nákladov na technické vybavenie a ďalšie podmienky, ktoré je nutné doriešiť v pracovnej zmluve," podotkol Garaj. Firmy by si tiež mali dávať pozor na to, aby zamestnanci na home office neboli v porovnaní so zamestnancami v práci diskriminovaní. "Pre všetkých by mali firmy poskytnúť aj rovnaké benefity, teda kurzy, školenia alebo iné výhody, napríklad kávu či čaj zadarmo, ovocný deň a podobne, ktoré majú ich kolegovia na pracovisku," upozornil Garaj.