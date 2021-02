Občania Rimavskej Soboty sami rozhodnú, do čoho investujú poslanci: Za najlepší projekt bojujú lajkmi!

Občania Rimavskej Soboty si sami môžu vybrať, čo chcú vo svojom meste.

Seniorské centrum, halu, úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu školy alebo zlepšenie občianskej vybavenosti v Rimavskej Sobote - za toto všetko môžu hlasovať ľudia na sociálnej sieti. Konkrétny zámer, ktorý získa najviac lajkov, chcú poslanci presadiť do zmeny návrhu rozpočtu na tento rok. Investícia by mala byť vo výške milión eur.

Rimavskosoboťania rozhodnú, do čoho poslanci investujú. V ankete na sociálnej sieti môžu zahlasovať za jeden obrázok, ktorý znázorňuje požiadavky týkajúce sa rozvoja mesta. Občania si môžu vybrať, či chcú seniorské centrum, multifunkčnú halu, úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu základnej školy či zlepšenie občianskej vybavenosti. „Keďže sme volení obyvateľmi, chceme im splniť to, čo si želajú. Vymysleli sme teda päť tematických celkov, za ktoré môžu ľudia hlasovať do 18. februára,“ ozrejmil mestský poslanec Michal Demeter.

Na záver budú spočítavané lajky tých, ktorí majú vo svojom profile uvedené, že žijú v Rimavskej Sobote. Víťazný zámer chcú poslanci presadiť do zmeny návrhu tohtoročného rozpočtu. Pôjde o investíciu vo výške zhruba jedného milióna eur, na ktorú chcú získať peniaze z eurofondov, alebo z úveru. Najviac hlasov má zatiaľ seniorské centrum, ktoré by mohlo vzniknúť v bývalom internáte - privítalo to 409 obyvateľov, nasleduje obnova školy a nová hala.

„Na zastupiteľstve budeme dávať uznesenie, aby vedenie mesta začalo s prípravami projektovej dokumentácie víťazného zámeru,“ ozrejmil Demeter. Podľa primátora Jozefa Šimka poslanci len balamutia občanov a robia si predčasnú predvolebnú kampaň. „Už dávno sme mohli mať z bývalého internátu byty pre mladá rodiny, no oni to stopli a toto je ich taktika,“ zakončil primátor.

Zámery:

1. Seniorské centrum v budove bývalého internátu

- Domov dôchodcov

- Byty pre seniorov s asistenciou

- Denný stacionár

- Hospic

2. Multifunkčná hala s parkoviskom

- Športová hala

- Koncertná hala

- Organizovanie spoločenských udalostí a osláv

3.Úprava verejných priestranstiev

- rekonštrukcia chodníkov

- fontána pri pošte

- pumptracková dráha, skejt park, exteriérová posilňovňa a lanová dráha v Mestskej záhrade

4.Rekonštrukcia základnej školy na Ulici Dobšinského

5. Občianska vybavenosť

- ihrisko na sídliskách Západ, Rožňavská, na Šibeničnom vrchu a Novej Sobôtke

- autobusová zastávka na Sobôtke

- cyklotrasa Hypernova – sídlisko Západ

- welnesscentrum na plavárni a jej rekonštrukcia