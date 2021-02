Vo Vysokých Tatrách sa zranili viacerí skialpinisti: Muž spadol na dno rokliny, toto ho ochránilo pred najhorším

Horskí záchranári mali počas stredy (24. 2.) viacero výjazdov.

Pomáhali zraneným skialpinistom vo Vysokých Tatrách a skialpinistke v Belianskych Tatrách. Informovali o tom na svojej webovej stránke.

Počas lyžovania z Malého Pyšného štítu smerom do Medenej kotliny sa zranil 30-ročný skialpinista. Približne v strede steny narazil na skalu, stratil rovnováhu a spadol celým žľabom až na dno kotliny. "Stihol si aktivovať ABS batoh, ktorý jeho pád stlmil a ochránil ho. Po páde ešte dokázal s poranenou nohou prejsť do takzvanej Fľašky, odkiaľ si už vysilený a mierne podchladený privolal pomoc," uviedla Horská záchranná služba (HZS).

Ako ďalej priblížila, o súčinnosť požiadala aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). Po prílete do oblasti bola na heliporte pri Chate pri Zelenom plese vysadená lekárka a vrtuľník so záchranárom pokračoval k zranenému. Záchranára HZS vysadili pri pacientovi a po príprave na letecký transport ho spolu so zraneným evakuovali z terénu. Po medzipristátí pri chate všetkých na palube vrtuľníka dopravili na heliport do Starého Smokovca. Tam zranenému mužovi poskytli lekársku starostlivosť a po ošetrení ho leteckí záchranári transportovali do nemocnice v Poprade.

Horskí záchranári zasahovali aj v prípade dvoch skialpinistov, ktorí v stredu v poobedňajších hodinách lyžovali zo sedla Váha smerom do Ťažkej doliny, pričom došlo k pádu jedného z nich. Muž, ktorý si poranil nohu v oblasti kolena, nebol schopný pokračovať. HZS požiadala aj tentokrát o súčinnosť posádku VZZS z Popradu.

Záchranári HZS poskytli 24-ročnému pacientovi neodkladnú prvú pomoc. "Po ošetrení bol zranený muž nabalený do trojrohej sedačky a spoločne s jedným záchranárom v podvese evakuovaný z terénu a transportovaný ku Popradskému plesu. Vrtuľník sa vrátil aj po druhého záchranára a po opätovnom medzipristátí pri Popradskom plese boli všetci na palube vrtuľníka dopravení na heliport do Starého Smokovca," ozrejmila HZS. Tam zraneného odovzdali do starostlivosti posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala do nemocnice.

Horskí záchranári v stredu pomohli aj 27-ročnej skialpinistke, ktorá si počas výstupu poranila koleno v Širokom sedle. Na mieste ju ošetrili a za pomoci saní ju zo Širokého sedla traverzom transportovali na Kosodrevinu. "Odtiaľ bola pacientka za pomoci saní a skútra dopravená na Srdiečko, kde mala žena spoločne so svojím známym zaparkované auto. Na odporúčanú návštevu lekárskeho zariadenia už na vlastnú žiadosť pokračovala v jeho sprievode," doplnila HZS.