Košice otvoria veľkokapacitné očkovacie centrum: Za deň vpichnú vakcínu 1300 ľuďom

Košický samosprávny kraj (KSK) na základe poverenia ministerstva zdravotníctva otvorí v sobotu (27. 2.) prvé veľkokapacitné krajské očkovacie centrum.

Fungovať bude v priestoroch Strednej odbornej školy (SOŠ) na Ostrovského 1 v Košiciach. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.

"V rámci pilotného očkovania by sme mali dostať približne 5200 dávok vakcíny AstraZeneca, ktorou by sme mali zaočkovať učiteľov. Denne tak budeme vedieť zaočkovať 1300 ľudí, čo je viac, než sme pri príprave očkovacieho centra odhadovali. Očkovať preto budeme od soboty do utorka, teda štyri dni," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Očkovacie centrum bude otvorené od 8.00 do 12.00 h, po prestávke bude očkovanie pokračovať od 13.00 do 17.00 h. KSK zabezpečuje potrebné materiálno-technické vybavenie vrátane chladiacich boxov potrebných na uskladňovanie vakcín. "Pred očkovaním nie je nevyhnutné, aby sa očkovanci dali otestovať. V prípade, ak o to bude mať niekto záujem, na Ostrovského ulici bude otvorené mobilné odberové miesto, kde bude možnosť testovania. Očkovanie, ako aj testovanie je dobrovoľné," uviedol lekár samosprávneho kraja René Hako.

V pilotnej fáze bude centrum slúžiť na očkovanie učiteľov do 55 rokov. Každý, kto bol zaradený do zoznamu očkovania, bude informovaný o presnom čase prostredníctvom SMS správy. Ak by v priebehu štyroch dní neprejavilo záujem o očkovanie dostatok pedagógov, kraj by chcel využiť zvyšné dávky vakcín na zaočkovanie zamestnancov Správy ciest KSK, vodičov v prímestskej autobusovej doprave aj zamestnancov dopravných podnikov, ktorí boli zaradení do zoznamu kritickej infraštruktúry. Očkovanie týchto zamestnancov však bude možné až po tom, čo naň udelí súhlas ministerstvo zdravotníctva.

Lekári aj zdravotnícky personál sa môžu naďalej prihlasovať na pomoc s očkovaním prostredníctvom formulára zverejneného na web.vucke.sk/naockovanizalezi. K štvrtku sa zaregistrovalo 368 zdravotníkov. S administratívnymi prácami pomáhajú dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra Košického kraja. V prípade, ak má niekto záujem, stať sa dobrovoľníkom, prihlásiť sa môže mailom cez dckk@dckk.sk.