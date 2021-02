Pri pohľade na mladučké sexi dvojčatá budú chlapi slintať: Odradí ich, keď sa dozvedia pravdu?

Príbeh identických dvojičiek z Brazílie obletel svet.

Mayla Phoebe de Rezende (19) a Sofia Albuquerck (19) zásobujú sociálne siete sexi fotkami. Málokomu by napadlo, že sa narodili ako chlapci. Vo februári 2021 sa stali prvými dvojičkami na svete, ktoré súčasne podstúpili operáciu na zmenu pohlavia. Vytúženého zákroku sa dočkali po štyroch rokoch, čo ich monitorovali doktori a brali hormonálnu liečbu.

Mayla hovorí, že so sestrou-dvojičkou sa od narodenia vnímali ako dievčatá. ,,Robíme všetko vždy spolu a teraz sme si splnili sen o operačnej zmene pohlavia. Sme prvé dvojičky na svete, ktoré to spravili,“ cituje tmavovlásku portál Mirror. Dúfa, že sa im tým podarí otvoriť tému zmeny pohlavia v krajine. ,,Je veľa trans žien, ktoré to s operáciou vzdajú, lebo poradovník v štátnych zariadeniach je príliš dlhý a okrem toho procedúru robí len jedna súkromná klinika.“

Tínedžerka priznáva, že ju aj Sofiu kvôli transexualite v škole šikanovali. ,,Bolo to veľmi ťažké. Niektorí spolužiaci mi do hlavy hádzali zošity,“ spomína. S výsledkom operácie sú dvojičky spokojné. ,,Vždy, keď som videla svoj penis, mala som pocit, že mi nepatrí. Už necítim ten diskomfort, keď ležím alebo sedím. Je to úžasné,“ opísala Mayla. Prvé sprchovanie po zmene pohlavia opísala ako ,,magické“.

Dvojičky v zmene pohlavia podporovala aj ich rodina, starý otec dokonca predal dom, aby im mohol operácie zaplatiť. ,,Má veľmi otvorenú myseľ Môj cieľ je, aby som vyštudovala medicínu a raz kúpila svojim starým rodičom nový dom, aby som im toto gesto splatila,“ hovorí Mayla. So Sofiou dúfajú, že raz budú mať vlastné rodiny. ,,Chceme byť matkami, adoptovať si deti. A tiež chcem pomáhať ostatným transexuálom, aby bojovali za svoje sny a nevzdávali sa,“ vraví.