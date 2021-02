Česko zvažuje prísny trojtýždňový lockdown: Budú naši susedia nosiť respirátory aj na ulici?

Česká vláda na stredajšom večernom rokovaní nedosiahla dohodu o ďalšom sprísnení protiepidemických opatrení v krajine.

O obmedzeniach chce ďalej diskutovať vo štvrtok od 18.00 SEČ. V noci na štvrtok o tom informoval spravodajský portál iDNES.cz. "Dnes už nič nerozhodneme, pokračovanie zajtra," uviedol pre iDNES.cz český minister vnútra Jan Hamáček. Konečné znenie navrhovaných opatrení chce vláda ešte konzultovať s opozíciou, dodal.

Hamáček potvrdil, že vláda požiada Poslaneckú snemovňu, aby zrušila uznesenie o konci núdzového stavu k 27. februáru a aby predĺžila jeho platnosť do konca marca.

Na tri týždne by sa podľa informácií televízie TV Nova mali kompletne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a väčšina obchodov. Výnimku by mali len predajne s potravinami a liekmi. Ľudia by sa mohli pohybovať len v okruhu 20 kilometrov od svojho bydliska, výnimkou by bola cesta do práce a k lekárovi.

Vláda tiež zvažuje zákaz cestovania. Medzi navrhovanými opatreniami je okrem iného povinnosť nosiť respirátory typu FFP2 - a to aj v práci či na ulici. Povinné má byť aj testovanie antigénovými testami vo firmách.

Prezident Zväzu priemyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák podľa iDNES.cz neočakáva, že by vláda pristúpila k zatvoreniu priemyselných podnikov a firiem. Hanák ďalej vyjadril nádej, že prípadné obmedzenia na štátnych hraniciach nenarušia plynulosť kamiónovej dopravy.