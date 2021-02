Zasnúbený párik večeral s rodinou: Odhalenie, z ktorého sa nevedeli spamätať

Vysokoškolská študentka Heidi si nevedela dať rady s práčkou v študentskom byte, a tak poprosila o pomoc svojich spolužiakov v skupine na Facebooku. Ed si všimol jej príspevok, a tak sa jej rozhodol pomôcť, pretože v rovnakom byte predtým býval. To ešte netušili, že ich spája omnoho viac.

Ako uvádza portál The Sun, teraz už 29-ročná Heidi Parker dostala správu od Eda Savitta v roku 2011. Neskôr sa zaujímal, či práčka funguje, a tak sa dvojica dala do reči. Heidi priznáva, že mu odpisovala len preto, že sa jej páčil. Len pár týždňov neskôr bola vysokoškoláčka Heidi vonku s priateľmi, keď zrazu zazrela Eda, a tak sa mu predstavila. „Len sme sa stretli. Bol úžasný, skvelý a jediné čo mi prebehlo hlavou bolo: Páni, je sexi,“ opisuje svoje pocity Heidi.

Netrvalo to dlho a dvojica sa do seba zaľúbila. Už po prvom rande vedeli, že k sebe jednoducho patria. „Po univerzite som sa presťahovala do Londýna a o pár rokov neskôr sme sa nasťahovali spolu a kúpili si byt vo Wandsworthe,“ vysvetľuje Heidi.

V roku 2015 Ed pred svojou láskou pokľakol a požiadal ju o ruku s obrovským prsteňom. „Potom sme išli domov a on usporiadal prekvapivú zásnubnú párty. Bolo to úžasné,“ spomína na krásne okamihy.

O niekoľko mesiacov neskôr večerali so svojimi mamami a náhodou sa začali rozprávať o prázdninách, keď boli ešte deti. „Potom z ničoho nič moja mama povedala: Keď si bola malá, bola si na dovolenke v Turecku a našla si si tam kamaráta Eda,“ vysvetľuje Heidi, ktorá si, samozrejme, od nej vypýtala fotku z dovolenky. Keď sa na ňu zahľadela, takmer jej oči vypadli.

„Bol to môj Ed. Nemohla som tomu uveriť. Iba som kričala: Mami! Vieš, kto to je? Všetci sme boli ohromení. Bola som tak ohromená, že som si musela ľahnúť. Ed bol tiež mimo, neverili sme tomu,“ opisuje ich pocity Heidi.

„Na stretnutie s Edom v detstve si nespomínam, ale z fotografií sa zdá, že sme trávili spolu strašne veľa času, keď sme boli na dovolenke. Povedal to svojim rodičom, ktorí tiež vyhrabali fotky z tej istej dovolenky,“ povedala Heidi. Na ich prekvapenie objavili fotku, na ktorej je Heidi a jej sestry, ako na pláži zakopávajú Edovu sestru Maddy. Opäť sa potvrdilo, že svet je malý.