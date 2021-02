Hokejistov Litvínova okradli počas zápasu: Za obeť padli aj Slováci

Hokejistov českého extraligového klubu HC Verva Litvínov okradli počas utorňajšieho zápasu v Olomouci.

Viacerým hráčom aj členom realizačného tímu odcudzili hotovosť, o iné osobné veci neprišli. Informoval o tom portál idnes.cz.

Ku krádeži došlo počas zápasu, keď mala byť šatňa zamknutá. Podľa zdroju idnes.cz sa zlodej mohol do kabíny dostať cez otvorené okno. "Po druhej tretine sme prišli do šatne a bolo tam otvorené okno. Niekoľko vecí bolo rozhádzaných a všimol som si, že aj môj vak je inak postavený. Pozrel som sa doň, mal som tam všetko vrátane peňaženky, kľúčov aj telefónu. Nevenoval som tomu pozornosť, ani sa tým nikto nezaťažoval, keďže tam nebol veľký neporiadok. Potom sme vyhrali (2:1) a bola dobrá nálada," povedal obranca Litvínova Patril Demel. O tom, že došlo ku krádeži finančnej hotovosti z peňaženiek, zistili pri ceste do Litvínova na čerpacej stanici.

V drese Litvínova pôsobia aj slovenský brankár Denis Godla, útočník František Gernát a tréner Vladimír Országh, ktorý pre hokej.cz potvrdil, že došlo ku krádeži.