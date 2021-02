Sledujte, čo stvára Ladislav v najväčších mrazoch: Okoloidúci si idú oči vyočiť

Vraví, že mu to posilňuje imunitu! Ladislav Hudák (43) z Veľkých Kapušian praktizuje netradičnú formu otužovania.

Oblečie si len trenky či kraťasy, vyzuje topánky a ide si zabehať naboso do snehu. Všetko sa to začalo pred piatimi rokmi na Štrbskom Plese, kedy Ladislav dostal nápad trochu sa schladiť. „Vyzliekol som sa a vyzul a trošku zabehal po snehu, len na dve minútky. O chvíľu sa dostavil pocit, ako keby som chodil po žeravých uhlíkoch, keď ma začali chodidlá páliť od zimy,” opísal.

Zapáčilo sa mu to a odvtedy to začal pravidelne praktizovať. „Robím to vyslovene len v zime, keď je vonku minimálne -1 stupeň Celzia,” vysvetľuje. Počas zimného lockdownu sa v rámci okresu vyberie na miesto, kde je ešte sneh a ide si zašportovať. Priznáva, že sa stretáva s prekvapenými výrazmi ľudí, ktorí idú okolo. „Chodím behávať radšej mimo mesta, aby na mňa ľudia náhodou nezavolali políciu. Pre niekoho by to mohlo byť čudné, aby človek po meste behal v zime len v kraťasoch,” vraví s humorom.

Ako prezradil, v kraťasoch si bol zabehať už aj v -23-stupňovom mraze. „Behám tak dlho, aby to nemalo negatívny vplyv na moje zdravie, počúvam a vnímam pritom reakcia môjho tela,” zdôraznil. Priznal, že občas sa mu stalo aj to, že po zimnom športovaní mal malé omrzliny, tie mu však čoskoro zmizli.

Odborník: Treba začať opatrne

Boris Bajer, lekár, fyziológ, odborník na výživu a životosprávu

- Takýto beh v mraze je tiež spôsob otužovania, ako aj napríklad kúpanie v ľadovej vode. Či je to vhodné, alebo nie, je skôr otázka pre každého jednotlivca, ako znáša chlad. Ak chce človek s otužovaním začať, je dôležité, aby začínal opatrne.