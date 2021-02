Minister hospodárstva chce nahradiť Krajčího, lekári krútia hlavou: Sulík nepochopil jedno!

Minister hospodárstva Richard Sulík žiada koniec Mareka Krajčího vo funkcii ministra zdravotníctva kvôli nezvládnutej pandémii. Ohlásil, že by sa podujal prebrať jeho stoličku a s ňou aj manažovanie koronakrízy. Čo na to odborníci?

Myslel som si, že je to hoax

Marián Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory

- Keď som to počul, že pán Sulík chce byť ministrom zdravotníctva, myslel som si, že ide o nejaký hoax, nevydarený vtip. Táto pandémia nie je už dávno len o ministrovi zdravotníctva a tomto rezorte. Zvládnutie tejto pandémie je o súčinnosti celej tejto vlády, od premiéra až po posledného ministra, teda aj ministerstva hospodárstva. Ak chce pán Sulík pomôcť, a tých príležitostí už bolo dosť, vie pomôcť aj zo svojho postu.

Minister Sulík nepochopil jedno

Peter Visolajský, šéf Lekárskeho odborového združenia

- Mňa ako obyvateľa tejto krajiny už nezaujímajú koaličné prekáračky,.. Pán minister Sulík nepochopil, že na Slovensku máme jediné riešenie, ako zvrátiť túto krivku, mal by sa pozrieť do iných krajín, ako tam túto krivku zrazili. Anglicku, Holandsku alebo Portugalsku sa to podarilo len prísnym a reálnym lockdownom. Ale nie takým, ako máme dnes na Slovensku. Ja chápem niektoré jeho výhrady smerom k ministerstvu zdravotníctva, ale mali by si to prebrať v koalícii. Na druhej strane pán minister Sulík viackrát spochybňoval protipandemické opatrenia a lockdown, teda neviem, ako inak chce dnes riešiť naše vysoké počty úmrtí.

Museli by otvoriť koaličnú zmluvu

Tomáš Koziak, politológ

- Toto povedie k vyostreniu vzťahov v koalícii. Na takýto krok by bolo potrebné otvorenie koaličnej zmluvy, lebo tento rezort patrí OĽaNO. Racionálny je tento návrh v tom, že človek na tejto pozícii, musí mať silné politické krytie.To, že premiér Matovič avizoval verbálnu podporu ministrovi Krajčímu, ale pred Vianocami jeho navrhované opatrenia nedokázala podporiť jeho vlastná strana. Na druhej strane minister zdravotníctva by nemal byť len schopný manažér, čo by pán Sulík dokázal naplniť, ale mal by rozumieť aj problematike zdravotníctva, ktorá je špecifická, a tak tam minister Sulík doma nie je.