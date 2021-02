Zahodí Meky Žbirka po dlhých rokoch okuliare? Spevák priznal, že vidí ako orol

Na takýto zovňajšok sme zvyknutí.

K spevákovi a hudobníkovi Mirovi Žbirkovi (68) od začiatku jeho kariéry neodmysliteľne patria okuliare. Bez nich by sme si ho už asi ťažko vedeli predstaviť. Prezradil však, že to je malý podfuk.

Bez okuliarov? Tak to by už asi ani nebol skvelý umelec Meky Žbirka. S jeho úspešnou dlhoročnou kariérou sa spájajú nielen obrovské hity, ale aj jeho typický zovňajšok. A tak, ako sa rád delí so svojimi fanúšikmi o momenty zo svojho života, sa aj teraz pochválil úspešnou kontrolou u očného lekára.

„Vďaka pánovi primárovi Novákovi z Refrakčného centra Praha teraz vidím ako orol. Aj by som mohol okuliare odložiť, ale už je to taký imidž,“ dodal Meky, ktorý sa napriek tomu svojho okuliarového imidžu nemieni vzdať.