Sklamaní manželia Judínyová a Skrúcaný: Zmarené krstiny dcérky Elly!

Takto si to rozhodne nepredstavovali!

Prominentní manželia Erika Judínyová (50) a Števo Skrúcaný (60) sú už deväť mesiacov hrdými rodičmi rozkošnej dcérky Elly. Malá princezná robí dvojici obrovskú radosť a čakal ju veľký deň. Všadeprítomná pandémia koronavírusu však zmenila rodinke plány. Ella totiž mala byť už dávno pokrstená!

Skrúcaný a Judínyová prežívajú najkrajšie obdobie. Minulý rok v máji sa im totiž narodila vytúžená dcérka Ella. Erika dlhé mesiace držala radostnú správu o svojom tehotenstve pod pokrievkou a vedeli o tomto sladkom tajomstve iba najbližší. S príchodom klbka šťastia prišli pre zaľúbených manželov aj príjemné povinosti.

A keďže sú veriaci ľudia, pre svoju princeznú plánovali veľký deň. Z krstín však nakoniec nič nebolo, pretože kostoly sú zavreté a všade zúri pandémia. „Ešte nie je pokrstená, lebo je korona. Dáme ju pokrstiť, samozrejme, keď to bude možné,“ priznala Novému Času Erika, ktorá sa vrátila do práce a moderuje markizácku reláciu Smotánka.

Najlepší muž

Našťastie vie všetko skĺbiť - aj starostlivovsť o dcérku, aj pracovné aktivity. Ak by náhodou nestíhala, má pri sebe starostlivého Skrúcaného, na ktorého nedá dopustiť. „Všetko je v poriadku. Malá je zlatá, poslúcha, je to náš miláčik. Nemám problém sa v pokoji vyspať. Mám skvelého muža, nemôžem sa sťažovať. On mi pomôže so všetkým, čo treba,“ hovorí s úsmevom Judínyová.