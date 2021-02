Žil v biede a medzi krysami! Legendárny Pľuščenko spomína na svoje detstvo

Aj zo slávnych ľudí, ktorí sú dnes zvyknutí užívať si zo zarobených miliónov, občas vypadnú šokujúce informácie. Tak ako z krasokorčuliarskeho šampióna Jevgenija Pľuščenka (38) o detstve, počas ktorého bol súčasnému luxusu na hony vzdialený.

Dvojnásobný olympijský víťaz v rozhovore pre zahraničné média zaspomínal, aké to bolo v čase, keď sa z Volgogradu sťahoval do Petrohradu, kde neskôr úspešne naštartoval dlhú kariéru na ľade. A život v byte plnom potkanov by neprial ani nepriateľovi.

"Mama z toho bola, samozrejme, nešťastná, ale na viac sme vážne nemali," priznal existenčné ťažkosti po presune do izby v spoločnom byte namiesto samostatného v predchádzajúcom meste. "Hovoril som: ja to tak nenechám. A po tréningu vždy zbieral prázdne fľaše, ktoré sa dali vrátiť," pokračoval dojemne Pľuščenko, čo bolo tiež súčasťou príjmov rodiny.

V dvanástich rokoch nemal páky na to presvedčiť rodičov o tom, že sa sťahovať nemajú. "Dookola som sa pýtal, čo budeme robiť, keď nebudem úspešný," dodal ešte s tým, že súčasná krasokorčuliarska omladina má úplne iné podmienky pre svoj športový rast. Oveľa bližšie tomu, kam sa pracháč Jevgenij dokázal sám dostať.