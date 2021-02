Sulík sa chce stať ministrom zdravotníctva: Matovič mu dal ponuku, ktorú nevie stráviť

Už sa na to nemohol pozerať?! Minister hospodárstva Richard Sulík (53) prišiel tento týždeň sčista-jasna s návrhom odvolať ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (46).

Na jeho triko spustil brutálnu kritiku po tom, čo sme sa stali svetovými rekordérmi v nezvládaní pandémie. Sulík mu na vrub pripísal niekoľko manažérskych zlyhaní a vyhlásil, že na svojom poste už nemá čo robiť. Nečakane sa však Sulík sám ponúkol ako Krajčího náhradník, no SaS sa odmieta vzdať ministerstva hospodárstva, kde by si chcela dosadiť tiež vlastného človeka. Čo mu odkázal premiér a ďalší koaliční partneri?!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dusná situácia v koalícii sa mení takmer na nedýchateľnú atmosféru. Napomohlo tomu aj vyjadrenie šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý žiada hlavu šéfa rezortu zdravotníctva. „Navrhol som Igorovi Matovičovi, aby vymenil Krajčího, lebo tie zlyhania sú očividné a je ich veľmi veľa. Ryba smrdí od hlavy, musíme vymeniť ministra zdravotníctva,“ povedal Sulík s tým, že veľká časť úmrtí ide na vrub práve zlému riadeniu ministerstva a ďalšia časť na triko Matoviča, pretože na konci minulého roka podľa neho nič nerobil. Reakcia prichádza mesiace po tom, čo premiér obvinil ministra hospodárstva z toho, že má zodpovednosť za 4 300 mŕtvych ľudí, keďže nenakúpil včas antigénové testy.

Sulík teraz náhle tvrdí, že sa rozhodol obetovať a zobrať zodpovednosť na seba. „Ja som ochotný sa stať ministrom zdravotníctva a ministrom hospodárstva by sa stal Ján Oravec. Preberiem komplet celú zodpovednosť za covid, zdravotníctvo, nemocnice,“ vysvelil Sulík, podľa ktorého je zlyhaní už priveľa. „Je to očividné všetkým, čo sa tu budeme na čo hrať, že tu všetko funguje, no nie, nefunguje,“ dodal.

Rezort za rezort

Sulík vraj svoj návrh predložil v úzkom kruhu, ako sa zdá, narazil na odpor. „Premiér to zamietol,“ uviedol minister hospodárstva. A hoci okrem premiéra vyjadrili podporu Krajčímu aj viacerí ministri z OĽaNO, Sulík pripustil, že k určitým strategickým rokovaniam predsa len došlo.

„Igor Matovič ponúkal, že vymení ministerstvo za ministerstvo. To ja odmietam... Nebudem sa vzdávať hospodárstva, lebo som tam strávil rok života a funguje to tam. Nevidím žiadny dôvod odovzdávať ministerstvo, lebo v zdravotníctve sa to nevyvíja dobre,“ dokreslil vicepremiér okolnosti, prečo sa na výmene koaliční parneri nedohodli.