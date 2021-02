Kanadskému profesorovi potvrdili trest za zneužívanie dievčatiek: Lipšic ho obhajoval kurióznym argumentom

Kanadský profesor antropológie schytal rovnaký trest aj na druhý pokus.

Po tom, čo prešovský Okresný súd vymeral Davidovi Scheffelovi (66) vlani v septembri sedem rokov v base natvrdo, rovnaký ortieľ nad ním vyriekol aj Krajský súd. Muž bude pykať za to, že sexuálne obťažoval dievčatká mladšie ako 15 rokov. Odvolať sa už nemôže. Rozsudok je právoplatný.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kanaďan pôsobil v prešovskom regióne niekoľko rokov, najmä v rómskych osadách v Svinej a Jarovnicicach. Okrem iného sa mal zaoberať fenoménom detskej prostitúcie v týchto komunitách. Ako však vyšlo najavo, zaoberal sa ňou až príliš detailne a niektoré objekty svojho výskumu sexuálne obťažoval. Podľa krajského súdu im za to dával finančné odmeny. Donedávna Davida Scheffela obhajoval Daniel Lipšic.

Ten sa však po zvolení do funkcie špeciálneho prokurátora musel tohto prípadu vzdať. Lipšic na súde dokazoval profesorovu nevinu okrem iného aj tým, že už známy generál Milan Rastislav Štefánik († 38) na svojich cestách v rámci výskumu na exotickom Tahiti fotil nahé Tahiťanky, ktoré tiež nedovŕšili 15 rokov. Scheffelovi totiž našli v počítači fotky nahých dievčat. Lenže ani to mu nepomohlo.

„Obžalovaný sa odsudzuje za to, že si od jari do júna 2017 pozýval do rodinného domu vo Veľkom Šariši dievčatá vo veku do 15 rokov a navrhoval im finančnú odmenu za vykonanie súlože, či masírovanie. Tým spáchal zločin sexuálneho zneužívania v súbehu s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže,“ odôvodnil predseda senátu rozsudok.

Profesor, ktorý mal po celý čas nasadené rúško s kanadskou vlajkou, vinu odmieta. Odvolať sa už nemôže, jeho jedinou možnosťou je podať dovolanie na Najvyšší súd. Rozsudok je však právoplatný a Kanaďan už nastúpil na výkon trestu, do ktorého sa započítajú aj necelé tri roky, počas ktorých sedel vo vyšetrovacej väzbe. „Môj klient s rozsudkom spokojný nie je. Rozsudok však akceptujeme,“ uviedol Scheffelov advokát Peter Kubina po vynesení rozsudku. Teraz je v hre aj to, či si jeho klient bude odpykávať trest na Slovensku.

„Budeme zvažovať aj možnosť, že požiadame o vykonanie výkonu trestu v Kanade,“ uzavrel Kubina. Kanadského profesora antropológie odsdúdili aj za nedovolené ozbrojovanie, lebo u neho našli malokalibrovku. To nepopiera a k činu sa priznal.