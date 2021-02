Barteková o OH v Tokiu: Budeme sledovaní cez mobily!

Ani takmer rok po rozhodnutí, že olympijské hry v Tokiu sa pre koronavírus presúvajú, nie je pandémia pod kontrolou.

Definitívne zrušenie olympiády bolo však pre usporiadateľskú krajinu, ako aj Medzinárodný olympijský výbor (MOV) už neprijateľné. „Nielen pre vyhodené peniaze a energiu, ale aj z morálneho hľadiska. Radšej takéto hry ako žiadne,“ povedala pre Nový Čas členka MOV a slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková (36).

„Bude to symbolické svetlo na konci tunela, že sme nad pandémiou zvíťazili,“ pokračovala bronzová olympijská medailistka z Londýna.

Podľa Bartekovej každý športovec, ktorý vkročí do olympijskej dediny, si musí byť vedomý toho, že sa prísnym opatreniam musí prispôsobiť: „Verím, že všetci pochopia, že sa dobrovoľne vzdajú istých práv a že musia dodržiavať opatrenia.“

Playbook, ktorý je základnou schémou opatrení, zverejnený len nedávno, sa ešte bude bližšie špecifikovať podľa jednotlivých športov. „Máme dohodnuté mítingy v rámci MOV a budeme diskutovať o tom, ako budú opatrenia presne vyzerať. Súčasný playbook je len prvotný nástrel, konečná verzia bude známa v apríli,“ hovorí Barteková.

Monitoring cez telefón

Pandemické opatrenia budú nevídané. Každý športovec sa musí pripraviť aj na to, že počas pobytu v dejisku olympiády bude monitorovaný 24 hodín denne. Do svojich telefónov si všetci musia nainštalovať dve aplikácie. „Jedna bude slúžiť na kontrolu zdravotného stavu a druhá na kontrolu pohybu, či športovec neprišiel do kontaktu s infikovanou osobou. Aplikácia mu pomocou technológie bluetooth bude oznamovať výsledok. Ak bude v kontakte s takou osobou, musí ísť na testy,“ vysvetľuje Danka.

Hry budú testom

Vyzerá to tak, že OH budú skôr testom schopnosti prispôsobiť sa prísnym obmedzeniam, a nie športovej výkonnosti. „Ukáže sa, kto je ako schopný adaptovať sa na tieto podmienky. Osobne sa na hry veľmi teším. Bude to pre mňa zavŕšenie päťročného olympijského cyklu. Ak by olympiáda nebola, tak roky driny by k ničomu neviedli,“ vysvetlila s tým, že nie je isté ani to, či hry budú s divákmi a či vôbec budú môcť pricestovať aj fanúšikovia z iných krajín. Nie je vylúčené, že boje na športoviskách uvidia v dejisku len domáci Japonci.