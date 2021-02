Meno Šechný je opäť na scéne: Richard junior si odkrútil debut medzi mužmi

Jablko nepadlo ďaleko od stromu! Na hokejovej scéne sa v tomto týždni opäť objavilo meno Richard Šechný.

Ide o syna bývalého štvornásobného slovenského majstra Riša st. (49) - Riša jr. (17), ktorý si premiérovo obliekol seniorský dres prvoligovej Žiliny. Denníku Nový Čas prezradil, že by to rád v budúcnosti dotiahol aspoň tak ďaleko ako jeho známy otec!

Hokejisti Žiliny, ktorí dominujú v prvej lige a túžia sa vrátiť späť do najvyššej súťaže, dali vo vloženom súboji proti reprezentácii do 18 rokov šancu aj svojim talentovaným mladíkom. V zostave sa tak oficiálne medzi mužmi premiérovo objavil aj center Richard Šechný mladší.

„Som syn Riša, ktorý bol slovenským reprezentantom a získal aj štyri majstrovské tituly. Práve on ma dotiahol k hokeju, prakticky od troch rokoch som s ním chodil po zimákoch vo Zvolene a neskôr aj v Michalovciach. Bol aj mojím prvým vzorom, rovnako ako otec aj ja hrávam centra. Teraz už obdivujem nemeckého útočníka Leona Draisaitla z Edmontonu,“ povedal na úvod pre Nový Čas Šechný junior, ktorý je rád, že mal možnosť hrať za prvý tím Žiliny.

Chce legionárčiť

Talentovaný útočník by to rád dotiahol aspoň tak ďaleko ako jeho otec, získal nejaký titul a obliekol si aj národný dres. „Chcem sa určite živiť hokejom a zahrať si nejakú kvalitnú zahraničnú ligu,“ naznačil ambície mladý Šechný a na otázku, či si vie predstaviť v budúcnosti pôsobenie v bratislavskom Slovane, kde mal jeho otec najväčší negatívny fanklub, s úsmevom odvetil: „No to neviem, ťažká otázka.“