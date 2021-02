Čaputovej dochádza trpezlivosť! Bude po napätom stretnutí žiadať Krajčího hlavu?!

Skloňuje sa odchod ministra zdravotníctva už aj v Prezidentskom paláci?

Po verejnom vystúpení Richarda Sulíka (53) by mohla byť ďalšou v poradí, ktorá chce od Mareka Krajčího (46) vyvodenie zodpovednosti za nezvládnutie koronakrízy, aj hlava štátu Zuzana Čaputová (47). Utorkové stretnutie najvyšších ústavných činiteľov za zatvorenými dverami sa skončilo bez verejných vyhlásení premiéra aj prezidentky. V zákulisí sa však skloňuje, že hlava štátu stráca trpezlivosť s riadením pandémie a môže v najbližších dňoch požadovať odchod Krajčího.

Tlak na ministra zdravotníctva sa stupňuje a čoraz viac sa skloňuje to, že by ho mal niekto vymeniť. Po Sulíkovi, ktorý by ho rád nahradil, má byť ďalšou adeptkou, ktorá nevidí jeho funkciu ružovo, prezidentka Zuzana Čaputová. Tá si v utorok do Prezidentského paláca pozvala Igora Matoviča aj šéfa parlamentu Borisa Kollára. Témou ich stretnutia bola vážna epidemická situácia a vnútropolitická situácia, v ktorej sa nachádzame. Po­dľa našich informácií mala medzi trojicou najvyšších ústavných činiteľov panovať na spoločnom stretnutí napätá atmosféra.

Pri preberaní koronakrízy mala prezidentka vysloviť niekoľko požiadaviek na koaličných lídrov v súvislosti s nezvládnutím pandémie. Tento týždeň totiž vysvitlo, že po tom, čo sme svetoví rekordéri v počte mŕtvych na milión obyvateľov, máme aj prvenstvo v počte hospitalizácií na covid. Prezidentke tak zrejme došla trpezlivosť a žiadať môže aj čiastočnú obmenu na čele zdravotníctva. Úrad vlády informáciu nepotvrdil ani nevyvrátil.

„Úrad vlády SR nebude verejne komentovať obsah stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov v Prezidentskom paláci,“ uviedli z tlačového odboru na našu otázku, či sú zákulisné šumy pravdivé. Prezidentkin hovorca Martin Strižinec sa rovnako nechcel bližšie vyjadrovať. Zopakoval len to, čo povedal po utorkovom stretnutí.

„Premiérovi Igorovi Matovičovi a predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi prezidentka tlmočila svoje očakávania. Nateraz ich nebude komentovať verejne. Uvidí, aký postoj k nim títo ústavní činitelia zaujmú v najbližších dňoch,“ skonštatoval Strižinec. Prezidentka sa už skôr vyjadrila, že otázky týkajúce sa vyvodenia zodpovednosti za súčasný stav na Slovensku, považuje za legitímne.