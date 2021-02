Záver Svetového pohára sľubuje drámu: Koľko bodov pre Vlhovú a spol. je ešte v hre?

Psychologická vojna sa začala. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) je síce líderkou Svetového pohára, ale po nedeli môže byť všetko inak.

Do talianskeho strediska Val di Fassa, kde sú na programe dva zjazdy a jedno super-G, odcestovala trochu otrasená po páde v tréningu v Jasnej. Navyše, šéf rakúskeho lyžovania Peter Schröcksnadel vyhlásil, že Vlhovej dni na čele seriálu sú spočítané! Nahradiť ju má švajčiarska hviezda Lara Gutová-Behramiová (29).

„Myslím na ďalšie preteky. Pre mňa je táto sezóna veľmi náročná. Jazdím všetky disciplíny, stále to mením, nemám priestor na trénovanie. Ale budeme bojovať až do konca,“ povedala Vlhová pred odchodom do talianskeho strediska.

Petra sa v rýchlostných disciplínach síce neustále zlepšuje, ale na chrbát jej v celkovom poradí dýcha nekorunovaná hviezda tohtoročných MS v Cortine Gutová-Behramiová. Lare stačí v nedeľu skončiť do 26. miesta a malý glóbus za super-G má vo vrecku. Chce ale viac, veľký krištáľový glóbus! „Získa ho. Má veľmi vyrovnané tri disciplíny. Ak by som sa mohol staviť, tak by to bolo práve na ňu,“ vyhlásil pre švajčiarsky Blick Schröcksnadel, ktorý je obdivovateľom Gutovej.

Do konca sezóny nás čakajú tri zjazdy, dva super-G, dva obráky a štyri slalomy. Ak spočítame priemerné body za disciplínu a vynásobíme ich nadchádzajúcimi pretekmi, vyjde nám konečné poradie: 1. Vlhová 1 513 b., 2. Gutová-Behramiová 1 321, 3. Gisinová 1 257. Pekné čísla, ale len čísla. „Lara vyhráva preteky. Je hviezda. Na šampionáte triumfovala v super-G a obráku, navyše brala bronz v zjazde. Vlhová získala striebra v slalome a kombinácii. Verím teda Lare,“ uzavrel uznávaný odborník.

Chce to kompaktné výkony

Bývalá slovenská reprezentantka Jana Gantnerová ml. (31) už počas MS pasovala Gutovú-Behramiovú za najvážnejšiu Petrinu konkurentku. „Z Lary srší sebavedomie. Jej forma graduje. Ukazuje to mierne smerovanie boja o veľký glóbus. Petra bude musieť mať kompaktné výkony ako na začiatku sezóny, aby si udržala post líderky,“ povedala pre Nový Čas Gantnerová.

Priebežné poradia:

Celkové poradie SP (po 22 z 33 súťaží):

1. VLHOVÁ 989 bodov, 2. Gutová-Behramiová 947, 3. Michelle Gisinová 807, 4. Bassinová 741, 5. Sofia Goggiová (Tal.) 740, 6. Brignoneová 637.

Priebežné poradie v super-G (5 zo 7):

1. Gutová-Behramiová 445, 2. C. Suterová 250, 3. Tipplerová 240, 4. Ledecká 236, 5. Brignoneová 223, 6. Bassinová 188, ..., 8. VLHOVÁ 158.

Priebežné poradie v obr. slalome (6 z 8):

1. Bassinová 460 bodov, 2. Worleyová 336, 3. Gisinová 312, 4. Brignoneová 282, 5. Shiffrinová 280, 6. Gutová-Behramiová 259, 7. VLHOVÁ 218

Priebežné poradie v slalome (5 z 9):

1. VLHOVÁ 400 bodov, 2. Liensbergerová 360, 3. Shiffrinová 335, 4. Gisinová 330, 5. Holdenerová 245, 6. Mairová 143

Priebežné poradie v zjazde (5 z 8):

1. Goggiová 480, 2. Johnsonová 285, 3. C. Suterová 270, 4. Ledecká 206, 5. Gutová-Behramiová 183, 6. Tamara Tipplerová (Rak.) 165 ... 11. VLHOVÁ 113.