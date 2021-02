Klaus odmieta rúška aj očkovanie, musel prijať koronavírus: Na radu od Zemana sa vykašľal

Exprezident Českej republiky Václav Klaus (79) má koronavírus.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Potvrdil to jeho hovorca Petr Marcinka s tým, že bývalá hlava štátu zatiaľ zostáva v domácej liečbe. Táto správa by nebola ničím nezvyčajným, koronavírus predsa postihuje mnoho ľudí vrátane známych osobností. V Klausovom prípade má však špeciálnu príchuť. Exprezident je totiž najznámejším českým odporcom vládnych opatrení a vytrvalo odmieta nosiť rúško. A ako to už pri antirúškaroch býva, hlasno brojí aj proti vakcínam.

Klausa už v tejto súvislosti pokarhal aj ďalší český politický veterán, aktuálny prezident Miloš Zeman (76). „Daj sa zaočkovať, Václav, pretože vo svojom veku riskuješ, že ťa covid doženie,“ prorokoval Zeman už pred niekoľkými týždňami. Zeman sa zaočkovať dal, Klaus však jeho radu okázalo odmietol.

Bývalý prezident sa stal suverénne najznámejšou tvárou pražských protestov proti noseniu rúšok. V januári vystúpil pred niekoľkotisícovým davom antirúškarov a burcoval ich do boja proti vládnym opatreniam. „Musí prestať jednosmerný diktát vlády!“ hromžil Klaus. Na pódiu sa striedal s ďalšími známymi ľuďmi vrátane herca Michala Suchánka či speváka Daniela Landu. Ten dokonca minulý týždeň založil akési samozvané konzílium odborníkov a predložil s ním alternatívny plán na boj proti koronavírusu.

V podstate však ide skôr o pamflet proti vládnym opatreniam žiadajúci čo najširšie uvoľnenie obmedzení. To dlhodobo požaduje aj Klaus, ktorý svoje nenosenie rúška povýšil na cnosť. Keď za vystúpenie na verejnosti bez rúška dostal pokutu, odmietol ju zaplatiť a vyhlásil, že ide o jeho občiansky protest proti porušovaniu ľudských práv.

Vpustíme do Európy dovolenkárov?

Veľká Británia síce s veľkou pompou opustila Európsku úniu, no jej občania sa za žiadnu cenu nechcú vzdať dovoleniek v kontinentálnych prímorských letoviskách. Dokonca ani v situácii, keď v Európe ešte stále drasticky vyčíňa koronavírus. Lídri viacerých krajín EÚ však nie sú vôbec nadšení myšlienkou, že by sa ich štáty stali už toto leto cieľovou destináciou pre státisíce britských či akýchkoľvek mimoeurópskych turistov. Žiadajú predĺženie zákazu cestovania do EÚ. Zo situácie ťažia britské dovolenkové destinácie, ktoré zdvihli ceny aj o 100 percent.