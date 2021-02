Vakcínu Johnson & Johnson testovali na 44-tisíc ľuďoch: Sľubná účinnosť už po jednej dávke

Vakcína od firmy Johnson & Johnson (J&J) účinkuje proti ochoreniu COVID-19 už po jednej dávke.

Oznámil to v stredu americký federálny Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA). Vakcína je pri miernom až vážnom priebehu choroby efektívna celkovo na zhruba 66 percent. Správou sa bude v piatok zaoberať expertný panel FDA, ktorý by mal v najbližších dňoch rozhodnúť, či odporučí vakcínu. Kladné rozhodnutie by nemalo výraznejšie ovplyvniť celkovú dostupnosť vakcín, keďže výrobca bude v prvom týždni po prípadnom schválení schopný dodať iba niekoľko miliónov dávok.

Spoločnosť testovala jednodávkovú vakcínu na 44-tisíc ľuďoch v USA, Latinskej Amerike a Južnej Afrike. Najlepšie výsledky zaznamenali v USA, kde bola vakcína pri miernom až vážnom priebehu choroby efektívna na 72 percent. V Latinskej Amerike to bolo 66 percent a v Juhoafrickej republike 57 percent. Efektivita pri potláčaní najhorších symptómov ochorenia bola podľa štúdie vo všetkých krajinách vysoká a po 28 dňoch od podania vakcíny sa neobjavil žiaden prípad úmrtia ani hospitalizácie.