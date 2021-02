Spokojný Valjent: S RCD Mallorca sa dohodol, podpísal nový kontrakt

Slovenský futbalový reprezentant Martin Valjent (25) predĺžil zmluvu so španielskym druholigistom RCD Mallorca.

Dvadsaťpäťročný obranca podpísal nový kontrakt s platnosťou do roku 2025.

Mallorca o zazmluvnení si opory defenzívy informovala v stredu na oficiálnom webe. "Máme radosť, že Martin súhlasil s predĺžením zmluvy do roku 2025," potvrdil klub. Valjent prišiel k "Los Bermellones" v roku 2018 pôvodne na hosťovanie, no rýchlo sa v mužstve etabloval a podpísal riadnu zmluvu. Pomohol k postupu do La Ligy a doteraz odohral za tím 93 zápasov.

"Som nadšený a šťastný. Cítim sa tu ako doma, mám tu rodinné prostredie. Verím v projekt RCD Mallorca a som veľmi šťastný, že tu budem ešte dlhý čas. Návrat do elitnej súťaže by bol fantastický. Myslím si, že sme na správnej ceste," povedal Valjent.

Klub oznámil podpis so slovenským zadákom aj dvoma billboardami v spolupráci so sponzorom Laccaom, výrobcom mlieka. "Cítim podporu fanúšikov, rovnako ako zvyšok tímu. Nikde inde by ma fanúšikovia nemali v takej obľube. To aj bol jeden z dôvodov, prečo som predĺžil zmluvu," dodal slovenský futbalista.