Belohorcová sa po 14 rokoch vracia do slovenského šoubiznisu: Veľkú kariéru už robiť nepotrebujem

Moderátorka Zuzana Belohorcová (44) sa po 14 rokoch vrátila do sveta slovenského šoubiznisu, a to hneď vo veľkom štýle.

Zlákala ju ponuka televízie Markíza, pre ktorú nakrúca už šiestu sériu šou Tvoja tvár znie povedome. Blonďavá sexica je vyštudovaná operná speváčka, a tak by oproti ostaným účinkujúcim mala byť vo výhode.

V týchto dňoch nakrúcate šou Tvoja tvár znie povedome. Prečo ste sa rozhodli ísť do tohto projektu?

Už dlhšie som komunikovala s televíziou Markíza o nejakom projekte, do ktorého by som mohla ísť na pár mesiacov. Vyhovovalo mi to najmä v lete počas prázdnin, keď sa väčšinou zdržiavam na Slovensku. Ale prišlo to v období, ktoré som si až tak nepredstavovala - prišla totiž korona a projekt sa posúval. Tým, že sme sa v septembri presťahovali s rodinou do Španielska, bolo to reálnejšie, pretože som si veľmi nevedela predstaviť dochádzať z Ameriky a byť niekoľko týždňov bez detí. Pôvodný plán bol taký, že budem lietať každý týždeň tam a späť, aby deti nestrádali a aby sme v fungovali normálnym rodinným životom. Lenže situácia je stále zlá, zaviedli sa nové opatrenia a nariadenia, tak som tu zostala zaseknutá a vyzerá to, že sa domov za detičkami dostanem až po skončení šou. Prišla som na Slovensko na desať dní s jedným kufríkom a ostanem takmer tri mesiace.

Ako dlho ste sa rozhodovali a radili ste sa aj s manželom?

Prvé telefonáty s produkciou boli trošku rozpačité, nakoľko v tejto koronakríze nebolo ideálne cestovať. Nič mi nestojí za to, aby som ochorela a bola ešte aj dlhú dobu bez detí. Vymenila som si pár SMS s režisérom Pepem Majeským, ktorý sa vyjadril, že so mnou počíta a veľmi ma do tohto projektu chce. Tak sme to začali s rodinou trošku viac rozoberať, povedali sme si všetky za a proti. V tom období bola v Marbelle aj Simona Krai­nová s manželom, ktorá ma presvedčila, nech do toho určite idem, že ak by ona sama vedela spievať, neváhala by. Vlasta ma utvrdil v tom, že to s deťmi zvládne a ak nie, že mu prídu pomôcť moji rodičia, ktorí sú pre nás veľkou oporou. Veď akí sedemdesiatnici by sadli v takomto čase do lietadla a išli by opatrovať deti do cudzej krajiny? Veľmi si to vážim, že nepovedia nie.

Ak by manžel nechcel, aby ste do šou išli, ostali by ste doma?

Ja som bola tá, ktorá nechcela, on ma presvedčil. Hovoril, že aj prispejem do rodinného rozpočtu nejakou korunou navyše a konečne umlčím hejterov, ktorí tvrdia, že celé roky života na Floride som vlastne nič nerobila, len som sa starala o chod domácnosti, o výchovu našich detí, o učtovníctvo manželovej firmy, o celú rezidenciu, kde sme si to všetko sami manažovali a upratovali... Mohla by som pokračovať a vymenovať ešte ďalšie pracovné aktivity, ktorým som sa venovala. Vlasta mi povedal, že takto aspoň všetkým neprajníkom zavriem konečne pusu. Samozrejme, keď som ponuku prijala, tak zase vypisovali, že som opustila rodinu pre dobrý honorár a možný zárobok. Vlasta to s deťmi zvláda na jednotku s hviezdičkou. V tejto chvíli sú s nimi aj moji milovaní rodičia, ktorí ma zastúpia a sú skvelí.

Ako ste s vašou rodinou v kontakte?

Každé ráno s deťmi vstávam a vyprevádzam ich cez face­time do školy. Keď ich manžel vyzdvihne a idú domov, opäť si voláme, skontrolujem s nimi každý večer úlohy aj to, či majú nachystané rovnošaty. Sme teda spolu v kontakte stále. (smiech) Keď ste zvyknutí byť s deťmi doslova nepretržite, a potom idete niekam na dlhší čas, myslíte si, že si oddýchnete a budete vyspávať. Nakoniec však zistíte, že vás to bez nich nebaví a stále na ne myslíte.

Vraciate sa po dlhých rokoch do šoubiznisových vôd. Ako sa vám zatiaľ páči?

Áno, do slovenského šoubiznisu sa vraciam presne po 14 rokoch. Naposledy som pracovala v Čechách a v deň, keď som rodila Salminku, som nakrúcala a večer som už porodila. To bola bodka za mojou televíznou kariérou. Pre Markízu som robila naposledy v roku 2005 reality show Big Brother, je to už pekných pár rokov. Návrat na televízne obrazovky je pre mňa veľmi príjemný, veľké oživenie, keďže som tak trošku na zimnej dovolenke. Venujem sa projektu naplno, tanečné hodiny mám s Miňom Kerešom a jeho tímom, spev trénujem s úžasnou Jankou Bugalovou a s Petrom Brajerčíkom zase pracujeme na hereckej príprave. To sú všetky moje aktivity. Okrem toho ešte cvičím a pracujem v domácom prostredí na svojej kondičke.

Na konzervatóriu ste vyštudovali operný spev. Myslíte si, že vám táto skúsenosť pomôže v šou?

Myslím si, že určite, aj keď už vyše dvadsať rokov nespievam. S Jankou sme začali hlasové tréningy, museli sme môj hlas otvoriť a stále to ešte nie je ono. Oproti mojim kolegom som v nevýhode, pretože opera je úplne niečo iné ako popík. Určite sa mi zíde to, že mám v sebe muzikálnosť, melodičnosť, viem frázovať. Myslím si, že plus je aj to, že som žila v Amerike, i keď moja angličtina nie je úplne perfektná ako jazykové znalosti našich detí. K slovenskému a aj anglickému textu pristupujem však rovnako zodpovedne.