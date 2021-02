Libor Hudáček sa dohodol: Sezónu dohrá vo Švajčiarsku

Slovenský hokejista Libor Hudáček (30) dohrá tohtoročnú sezónu vo Švajčiarsku. Po ukončení zmluvy s Neftechimikom Nižnekamsk bude pôsobiť v tíme HC Lausanne.

Pre TASR to potvrdil Vladimír Vůjtek ml., ktorý hráča zastupuje v krajinách mimo KHL.

Vedenie účastníka KHL ukončilo zmluvu so svojím najproduktívnejším hráčom po vzájomnej dohode. V tejto sezóne nastúpil Hudáček v KHL na 48 zápasov, v ktorých získal 38 bodov za 17 gólov a 21 asistencií. Neftechimiku patrí vo Východnej konferencii 11. miesto so ziskom 37 bodov a už nemá šancu postúpiť do play off.

Pred dvoma dňami sa v českých médiách objavili špekulácie, že by mohol slovenský reprezentant zamieriť do Švajčiarska, ale Vůjtek ešte o jeho pôsobisku nemohol povedať nič konkrétne. V tom čase mal totiž ešte Hudáček platnú zmluvu v Rusku. Agent však v stredu pre TASR uviedol, že sa slovenský útočník dohodol s účastníkom švajčiarskej NLA:

"Nižnekamsk nemal šancu na play off a Libor chcel ešte hrať. Oslovilo ho Lausanne, ktoré má veľké ambície, sledovalo ho dlhší čas. Liborovi sa páčila táto výzva a nie je vylúčené, že v prípade obojstrannej spokojnosti predĺži zmluvu."

Lausanne trénuje Kanaďan Craig MacTavish, jeho zverencom patrí v priebežnej tabuľke 4. miesto.