Kolíková bojuje za núdzový stav: Ak ho nebudeme mať, necháme ľudí napospas osudu

Ak nebudeme mať núdzový stav, necháme ľudí napospas osudu.

V stredu to uviedla šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v súvislosti so schváleným materiálom, ktorým vláda SR doplnila dôvody, prečo žiada parlament, aby odobril opakované predĺženie núdzového stavu.

"Keďže núdzový stav znamená predpoklad závažného zásahu do základných práv a slobôd, zaoberali sme sa pripomienkami poslancov a rozoberali sme bližšie dôvody, pre ktoré je to potrebné," dodala ministerka. Vyhlásila, že vláda by v prípade nepredĺženia núdzového stavu stratila mandát na to, aby mohla zavádzať opatrenia, ktoré považuje za dôležité na predchádzanie šíreniu pandémie.

Materiál obsahuje aj štatistické dáta, ktoré súvisia s využívaním oprávnenia takzvanej hospodárskej mobilizácie v súvislosti so zariadeniami sociálnych služieb a nemocnicami. "Vyrovnávame sa tu podľa možností aj s takzvaným testom proporcionality. Na jednej strane má vláda chrániť zdravie a životy ľudí, na druhej strane nemá prijímať také opatrenia, ktorými by sme neprimerane zasahovali do práva na slobodu pohybu a práva zhromažďovať sa," podotkla.

Vláda začiatkom mesiaca rozhodla, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní. Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní. Národná rada (NR) SR by mala o tom rozhodovať na stredajšom rokovaní.