DIGITÁLNA MEDICÍNA: Analýza zdravotného stavu pomocou umelej inteligencie

Digitálna medicína a umelá inteligencia prinášajú nové možnosti analýzy zdravotného stavu organizmu a jeho korekciu.

Kdekoľvek v Európe pôjdete, všade na ňu narazíte. Umelá inteligencia – Artificial Intelligence, skrátene AI, je všade! Globálny trh v tejto oblasti sa odhaduje na 47 biliónov eur do roku 2026.

O umelej inteligencii sa hovorí aj v zdravotníctve, kde sa začína tvoriť základňa vedcov z odboru informatiky a medicíny. Zdá sa, že prežívame novú revolúciu – revolúciu digitalizácie a nástupu umelej inteligencie!

Analýzu zdravotného stavu pomocou umelej inteligencie môžete využiť už aj na Slovensku, v PRIVATE CLINIC EvD v Pezinku.

Čo je to umelá inteligencia?

Umelá inteligencia (AI) sa snaží reprodukovať to, čo robí ľudský mozog. To znamená analyzovať, rozumieť, reagovať, učiť sa a nachádzať riešenia. Keďže ide o počítač, ktorý túto reprodukciu vykonáva, je to softvér, ktorý zabezpečuje túto inteligenciu. Tento inteligentný softvér disponuje schopnosťou nachádzať samostatné riešenia vďaka analýze veľkých dát, ktoré sa snímajú z príslušných objektov vrátane ľudského organizmu.

Digitálna medicína otvára nové možnosti pre lekára, ktorý vďaka počítačovým technológiam získava nové informácie o zdravotnom stave pacienta, čo mu umožňuje stanoviť rýchlejšie a presnejšie správnu diagnózu. Tie najmodernejšie z nich siahajú až na úroveň AI (Artificial Intellingence). Medzi ne patrí aj švajciarsky analytický prístroj – ERI®.

Ako funguje analýza zdravotného stavu pomocou umelej inteligencie – ERI®?

ERI® analytický cloudový systém pristupuje k pacientovi vysoko individuálne a zameriava sa na zistenie súvislostí medzi manifestovanou chorobou a jej základnou príčinou. ERI®, vďaka softvéru lokalizovanom v cloude a ultrasenzitívnej anténe umiestnenej pri pacientovi, dokáže získať obrovské množstvo dát z organizmu a po ich digitálnom spracovaní v priebehu 40 sekúnd vyhodnotiť kompletný zdravotný stav s následnou korekciou najzávažnejších zdravotných odchýlok.

Aké sú výhody vyšetrenia ERI® ?

• ERI® poskytuje nový zdroj informácií o celkovom zdravotnom stave.

Identifikuje najkritickejšie systémy v tele.

• Presne lokalizuje miesto ochorenia a jeho hlavnú príčinu.

• Identifikuje toxickú a patogénnu záťaž (vírusy, baktérie, plesne, parazity a i.).

• Umožňuje skríning psychosomatizácie – dopad psychiky na zdravotný stav.

• Odhaľuje nielen manifestované, ale aj skryté patológie.

• Dovoľuje korekciu najzávažnejších nálezov a odchýlok od normy.

• ERI® je prenosné zariadenie – poskytuje možnosť vyšetrenia zdravotného stavu aj na diaľku.

• Novinka! Od 2021 je ERI® technológia dostupná aj vo verzii pre domáce použitie!

Princíp ERI® technológie

Praktické ukážky z vyšetrení pacientov

VÍRUSOVÁ INFEKCIA

KARDIOLÓGIA

STRES

NEUROLÓGIA

PROSTATA

Prevezmite zodpovednosť za vaše zdravie

ERI® vám na základe analýzy odporučí vhodné a nevhodné potraviny, vitamíny či minerály a upozorní vás na prípadné alergény a škodlivé toxíny/vírusy. Tieto komplexné informácie vám pomôžu kontrolovať celkový zdravotný stav vášho tela, okamžite urobiť zásah pri zdravotných ťažkostiach a takto si udržať dlhodobo pevné zdravie.

ERI® analýzu môžete vyskúšať na klinike personalizovanej medicíny PRIVATE CLINIC Elena van Dijk v Pezinku.

Rezervujte si vyšetrenie a získajte informácie o svojom zdraví. Kontaktujte www.evd.sk, telefonicky + 421 905 955 444 alebo e-mailom na privateclinic@evd.sk.