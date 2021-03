Trikrát navštívila doktorov zo strachu z rakoviny: Tvrdili, že je v poriadku, o 7 mesiacov sa všetko zmenilo

Mamička troch detí si myslela, že prežila najťažšie obdobie svojho života, keď jej doktori oznámili, že má rakovinu. To najhoršie ju však čakalo o sedem mesiacov.

Ako uvádza portál The Mirror, Justine Jianikos navštívila svojho lekára s obavami z rakoviny prsníka v marci minulého roka, kedy si všimla neobvyklý výtok z jednej z bradaviek. Podľa jej slov ale neboli podniknuté žiadne ďalšie kroky, keďže lekár trval na tom, že je v poriadku. O dva mesiace neskôr si na prsníku objavila hrčku vo veľkosti hrášku, a tak ju už všeobecný lekár poslal k špecialistovi. Po vyšetreniach jej povedali, že je to neškodné a vzhľadom na jej vek nebudú potrebné žiadne ďalšie vyšetrenia, preto sa nemá čoho obávať. „Poslali ma preč s tým, že ide o štandardnú hrudku fibroadenómu v tukovom tkanive,“ uviedla Justine.

V septembri, o ďalšie štyri mesiace neskôr, si Justine všimla, že jej hrčka na prsníku narástla a v podpazuší sa jej objavila aj druhá. So zlým tušením tretíkrát požiadala o radu svojho doktora. Po troch mesiacoch čakania na ošetrenie špecialistom sa konečne 15. decembra dočkala biopsie. O pár dní však prišla zdrvujúca správa. Iba štyri dni pred Vianocami jej v nemocnici povedali, že je v štvrtom štádiu trojitého negatívneho karcinómu prsníka, ktorý sa jej rozšíril do chrbtice, lymfatických uzlín a pľúc. Lekári ju informovali o tom, že sa tejto rakoviny nebude môcť nikdy zbaviť, čo Justine nesmierne zasiahlo.

„Som nahnevaná, som rozčúlená, som v šoku, som v nemom úžase. Cítim všetky emócie, ktoré sa dajú cítiť. Stále sa musím každé ráno prebúdzať s úsmevom na tvári, aby som svojim deťom pripravila raňajky, pretože ma moje deti potrebujú,“ uviedla. Prvýkrát jej biopsiu nespravili iba kvôli tomu, že v tom období mala 29 rokov. „Môj onkológ mi povedal, že si je istý, že keby rakovinu zachytili v máji, diagnostikovali by mi ju vtedy a nemusela by som čakať do decembra,“ vysvetlila. „Leto som trávila so svojimi deťmi, hoci v lockdowne, zatiaľ čo som si neuvedomovala, že sa to v tom čase šírilo mojím telom. Teraz to vezme preč matku od jej troch detí,“ povedala zronená Justine.

Napriek tomu, že jej rakovina je v súčasnosti neliečiteľná, je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby tu zostala čo najdlhšie pre svoje milované dcérky - Josie (8), Halle (6) a Ruby (5). Justine spolu so svojím onkológom, rodinou a priateľmi skúmajú alternatívne spôsoby liečby, ktoré by jej mohli predĺžiť život. Pomáhajú jej aj s finančnou zbierkou, ktorú založili na zaplatenie liečby tejto zákernej choroby. Za necelé tri dni jej štedrí ľudia prispeli dokopy sumou vo výške 13 000 libier (15 000 eur). „Už teraz som unesená a absolútne ohromená výškou podpory,“ neskrývala svoju vďačnosť Justine.