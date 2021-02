Suslov sa udomácňuje v zostave Groningenu: Moja výkonnosť išla hore

Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Suslov (18) sa udomácňuje v základnej zostave FC Groningen a cez víkend na seba upozornil aj gólom.

Bol to jeho druhý presný zásah v prebiehajúcej sezóne v najvyššej holandskej súťaži. Osemnásťročný ofenzívny stredopoliar vyrovnal v nedeľnom zápase 23. kola na trávniku Heerenveenu v 82. minúte na konečných 1:1. "Je super, že mi to tam opäť padlo. Z tohto gólu sa veľmi teším, hoci som naň čakal takmer pol roka. Prvý proti PSV som strelil ešte v septembri minulého roka," pripomenul Suslov v rozhovore pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Pre mladíka mal úspešný zásah aj emotívny podtón, pozdravy smerovali do neba: "Gól som venoval mojim dvom starým mamám, ktoré zomreli bezprostredne za sebou 8. a 9. februára. Boli moje fanúšičky, verím, že mi budú fandiť aj zhora."

Odchovanec spišskonovoveského futbalu sa začal objavovať pravidelne v zostave Groningenu po Novom roku. "Som rád, že dostávam viac priestoru a pomáha mi to. Moja výkonnosť išla hore a aj každým odohratým zápasom sa zlepšujem. Chceme sa prebojovať do baráže o Európsku ligu. Sme v Eredivisie na šiestom mieste a hoci máme ešte rezervu jedného miesta pod nami, nižšie už padnúť v tabuľke nechceme," vyhlásil Suslov odhodlane a popísal aj svoju úlohu v tíme:

"Tréner ma teraz využíva viac-menej ako podhroťáka, ale na ihrisku mám voľnosť a viac sa pohybujem na pravej strane. Mám tam svoj priestor, môžem tam robiť akcie jeden na jedného, či posielať kolmé prihrávky. V aktuálnom rozostavení sa cítim naozaj dobre."

Suslov dostal premiérovo pozvánku do slovenskej reprezentácie v novembri minulého roka, proti Česku nastúpil v prípravnom zápase na 29 minút. Či ho tréner Štefan Tarkovič využije aj v kvalifikácii o postup na MS 2022, zatiaľ nerieši: "Momentálne na to nemyslím., aby som podával čo najlepšie výkony za Groningen. Cyprus, Malta a aj Rusko budú nepríjemní súperi, lebo každý bude chcieť začať kvalifikáciu víťazstvami. Dôležité bude, aby sme aj my boli v najsilnejšom zložení, mali dobrú formu a boli zdraví."