Zhotoviteľ D4 narazil na zapeklitý problém: Zastaví výstavbu obchvatu skládka?

Ako dlho zdrží výstavbu? Nelegálna skládka, ktorá sa nachádza na stavenisku v bratislavskej Rači, hádže polená pod nohy zhotoviteľovi obchvatu D4.

Ten ju zatiaľ nemôže odstrániť a s problémom sa už obrátil na okresný úrad, od ktorého nemá vyjadrenie, ako postupovať. Skládku mali navoziť neznámi páchatelia ešte v čase pred výstavbou nultého obchvatu. Zhotoviteľ, ktorý ju potrebuje odstrániť, aby mohol pokračovať v stavbe, už oslovil aj okresný úrad, ktorý má určiť, kto má povinnosť čiernu skládku odstrániť.

Lenže prieťahy pri rozhodovaní spôsobujú zdržanie aj finančné škody. Bez rozhodnutia úradov však zhotoviteľ nemôže so skládkou narábať. K veci sa vyjadril aj starosta MČ Rača Michal Drotován. „Obchvat D4 neprechádza katastrom MČ Rača, čiastočne by prechádzal iba tunel, jeho realizácia však je aktuálne nejasná. K danej veci nemáme žiadne ďalšie informácie,“ uviedol.

Ministerstvo problém rieši

Problémová skládka sa nachádza v časti Vajnory. „Mestská časť môže postupovať len podľa príslušných zákonov. Výkopová zemina je stavebným odpadom, odstraňovanie tohto odpadu zo zákona zabezpečuje okresný úrad,“ vysvetlil za komunikačné oddelenie Vajnor Tomáš Matúšek s tým, že nezákonne uložené odpady, ktoré boli zistené a nahlásené na území Vajnor, už boli oznámené na Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle zákona o odpadoch, ktorý je príslušný konať v danej veci.

„Podľa poskytnutej informácie od okresného úradu v januári 2021 o nezákonne uloženej výkopovej zemine na pozemkoch katastrálneho územia Vajnory vedie Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava trestné stíhanie vo veci neoprávneného nakladania s odpadom,“ doplnil Hajdušek s tým, že po preverení skutkového stavu políciou, okresný úrad určí osobu povinnú zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu. K danej veci sa už vyjadrili aj ministri vnútra a životného prostredia, podľa ktorých bude problém údajne čoskoro vyriešený.

Odpad rieši aj kriminálka

Vec však už prevzali aj muži zákona. „Odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva v Bratislave vedie v prípade dve trestné konania, ktoré súvisia s nelegálnou skládkou na katastrálnom území Vajnory,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková. Doplnila, že v jednom z konaní objasňujú okolnosti vzniku skládky, no konkrétna osoba doposiaľ nebola obvinená.

„A v prípade druhom, teda vo vzťahu k samotnej likvidácii odpadu z tejto skládky, bolo zo strany polície vznesené obvinenie Petrovi S. (45) z Bratislavy pre zločin neoprávnené nakladanie s odpadmi,“ uzavrela. Nový Čas oslovil aj zhotoviteľa, no on ani ostatné zainteresované úrady sa do uzávierky ku kauze nelegálnej skládky nevyjadrili.