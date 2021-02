Kollárova misska Fabušová prehovorila: Prečo som nafúkala za volantom?

Vysvetľuje škandál! Bývalá misska Miroslava Fabušová skončila vo väzbe po tom, ako nafúkala za volantom.

Miroslava Fabušová už spoznala svoj trest za jazdu v opitosti. V dychu jej namerali 1,33 promile a sudca jej vymeral trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiaca s podmienečným odkladom na 18 mesiacov. Zároveň dostala zákaz viesť motorové vozidlo na 18 mesiacov. Rozhodnutie súdu je právoplatné.

Modelka teraz škandál vysvetľuje na sociálnej sieti. „Veľmi ma mrzí, že situácia vznikla z alkoholu, ktorý bol zostatkový – dali sme si s kamoškou v sobotu vínko... a bol to koniec negatívnych situácií – od nedele sme plánovali detox a zdravý životný štýl... Stalo sa, mrzí ma to a bola to dúfam skutočne posledná bodka za chybami, ktoré som spravila alebo sa udiali negatívne veci v mojom živote. Aj tie, ktoré som nespôsobila ja sama. Posledný výkričník...“ napísala Fabušová.

Miroslava Fabušová sa preslávila hlavne kvôli nehode z jesene minulého roka. Modelka havarovala spolu s Borisom Kollárom v jeho vládnej limuzíne. Predseda parlamentu vtedy udalosť opísal tak, že Fabušovú viezol do lekárne.