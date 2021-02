Bezdomovca našli mŕtveho v parku: Keď lekári uvideli, čo mal v tele, zostali v nemom úžase

Lekári za svoj život vidia mnoho podivuhodných prípadov. Z tohto však aj napriek dlhoročným skúsenostiam zostali v čistom údive.

Podľa informácií portálu The Sun, mŕtveho muža bez domova našli ľudia ležať v parku v Indii. Nikto nepoznal jeho príbuzných, preto lekári museli spraviť pitvu na to, aby vylúčili rôzne príčiny, ktoré tomuto mužovi mohli spôsobiť jeho náhlu smrť. Doktora menom Bharat Sreekumar požiadali, aby sa chopil prípadu úmrtia približne 50-ročného bezdomovca, ale výsledky pitvy spôsobili, že zostal ako obarený.

Pitva preukázala, že mužovo srdce bolo zvápenatené a jeho životne dôležitý orgán sa doslova premenil na kameň. Podľa jeho slov sa za celý život s podobným prípadom on sám nikdy nestretol. „Po odstránení srdca počas pitvy bolo jeho srdce dosť ťažké a pri jeho vážení vážilo oveľa viac ako bežné srdce. Hrubá štruktúra srdca sa príliš nezmenila a vyzeralo celkom normálne,” uviedol lekár. Po otvorení komôr ale najvnútornejšia vrstva ľavej komory srdca, tzv. endokardiálny povrch, bol úplne stvrdnutý.

Nejde však o žiadny neznámy jav, aj keď je značne ojedinelý. Podľa lekára je takéto strvdnutie srdca spojené so stavom nazývaným endomyokardiálna fibróza. Je to zriedkavé ochorenie, ktoré môže kompletne premeniť zloženie srdca a nahradiť normálne tkanivo tuhým vláknitým tkanivom. Po dôkladnom mikroskopickom vyšetrení zistili, že skutočne ide o tento stav, ale nie až v takom rozsahu, aby sa to dalo nazvať úplne fibróznym srdcom. „Diagnóza kalcifikácie srdca však sedí úplne, a preto je z tohto fenoménu veľmi jedinečný jav,“ dodal.