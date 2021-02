Zmenené pravidlá rozhnevali cyklistov: Toto už Sagan nesmie robiť!

Medzinárodná cyklistická únia (UCI) upravila pravidlá pre preteky cestných profesionálov.

Platiť majú od 1. apríla. Balíček obmedzení, ktorý má byť krokom k zvýšeniu bezpečnosti pretekárov, však najväčšie esá pelotónu prijali s nevôľou. Novo má byť totiž zakázaná napríklad jazda na ráme bicykla, ktorú pri zjazdoch rád využíva trojnásobný majster sveta Peter Sagan. Nové bezpečnostné ustanovenia boli podľa UCI predstavené po "dlhom procese konzultácií".

Popri zákaze špeciálnej pozície známej ako "super tuck", ktorú popri Saganovi využíval v posledných rokoch dlhý rad pretekárov kvôli lepšej aerodynamike, má byť zakázané odhadzovanie prázdnych fliaš či iného "odpadu" mimo zón, ktoré sú na to vyhradené. Zakázané budú aj opierky rúk na časovkárskych špeciáloch.

A nespokojných hlasov pribúda. Je pritom zrejmé, že najkontroverznejší je práve zákaz jazdy na ráme. "Nabudúce zakážu sledovanie hodiniek a vystrkovanie lakťov," uľavil si na twitteri štvornásobný víťaz Tour de France Chris Froome. "Od UCI je to nonsens. Existujú iné faktory bezpečnosti, ktoré sú dôležitejšie. Na tie by sa mali šéfovia pozrieť a vyriešiť ich," doplnil ho Egan Bernal, ktorý slávil celkový triumf na Tour v roku 2019.

Čudujú sa aj mnohí ďalší. "Je to úplne bežná súčasť zjazdov, bežná súčasť aerodynamickej pozície. Je to, ako keby lyžiarska federácia zakázala jazdiť zjazdové lyžovanie v klbku. Je to jednoducho prirodzená vec," vyhlásil pre Radiožurnál Leopold König.

"Veľa pretekárov útočí a veľa etáp končí po zjazde. Je to jedna zo súčastí cyklistiky a myslím si, že medzinárodná cyklistická federácia sa uberá zlým smerom," doplnil König, šiesty muž Gira d'Italia 2015 a siedmy jazdec celkového poradia Tour de France 2014.

"Samozrejme by sme mali byť vzorom pre mladých chlapcov ktorí, keď to skúšajú prvýkrát, tak to môže byť nebezpečné. Na druhej strane my to používame len v situáciách, keď ideme na špici niekde z kopca, sami, a vieme, že je to rýchlejšie. Robíme to často, takže ja to ako nebezpečné nehodnotím," uviedol Čech Zdeněk Štybar.