Bude priemyselný park za 10 miliónov € zívať prázdnotou? Veľavravné slová Sulíka

Kto tam príde? V Rimavskej Sobote sa čoskoro začne s budovaním jedného z najväčších priemyselných parkov na južnom Slovensku.

Vláda naň dala 9,84 milióna eur. Minister hospodárstva Richard Sulík hovorí o novom impulze na Gemeri, pričom by tam prácu malo nájsť 500 ľudí. Lenže meno nového investora zatiaľ nie je známe... Štátny park v centre Gemera, kde je aktuálne nezamestnanosť najvyššia na Slovensku, konkrétne 20,49 %, by mal vzniknúť do konca roku 2023. Rezort hospodárstva rokuje s piatimi investormi a očakáva vytvorenie minimálne 500 nových pracovných miest.

„Bude to výrazný impulz nielen pre tento región, ale aj pre celé južné Slovensko. Aj takýmto spôsobom chceme zmazávať regionálne rozdiely,“ konštatoval Sulík. Park bude mať rozlohu 50 hektárov, mesto predá pozemky za 50 centov/1 m² a štát vybuduje infraštruktúru - elektrické a plynové prípojky, kanalizáciu či cesty.

„Tento priemyselný park budeme mať akoby do zásoby, budeme ho mať pripravený, keď príde záujemca, ktorý by chcel investovať na Slovensku,“ doplnil minister hospodárstva. Primátor Jozef Šimko je presvedčený, že prvý krok, akým bolo podpísanie zmluvy a memoranda, prinesie úspech. „No nebude postačovať len vybudovanie sieti a parku. Verím, že pán Sulík a Kollár za pomoci SARIA budú nápomocní a nasmerujú sem aj investora,“ uzavrel Šimko.

Priemyselné parky BBSK - stav k 20. 6. 2020