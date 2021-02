Veľké pátranie: Tomáš po telefonáte s mamou záhadne zmizol, prehovoril jeho kamarát

Záchranné zložky sú už niekoľko dní na nohách!

Hľadajú nezvestného Tomáša Kuchynku (31) zo Serede, ktorý pred piatimi dňami zmizol za záhadných okolností. Naposledy ho počula jeho mama, odvtedy sa akoby pod zem prepadol. Jeho rodina aj kamaráti veria, že Tomáš žije. Tomáš je podľa známych úplne bezproblémový mladý muž, ktorý je skôr introvert, takže jeho zmiznutie nikto nechápe.

„On má mamu, s ktorou má výborný vzťah a starkú, ku ktorej chodieval pravidelne,“ prehovoril Tomášov kamarát. Nezvestný mladý muž mal naposledy so svojou matkou minulý týždeň večer vo štvrtok videohovor. Všetko malo prebehnúť ako zvyčajne. V tom čase bol na svojom aute vo Vinohradoch nad Váhom. Následne odišiel na neznáme miesto. Odvtedy sa s ním nevie nikto spojiť.

Mobil je vypnutý

Známi sa Tomášovi snažia dovolať, lenže márne. „Voláme mu takmer neustále, je však vypnutý,“ povedal kamarát. Lenže po tom, čo policajti našli mužovo auto neďaleko rieky Váh uzamknuté, začala sa veľká pátracia akcia. „Na pomoc nám prišli aj kolegovia z poriečnej polície PPZ, ktorí prepátravajú s naším pátračom koryto a brehy Váhu.

Ďalšia skupina pátra na súši, a to najmä v okolí Vinohradov nad Váhom a Šintavy. V teréne sú aj policajní kynológovia so služobným psami, a Tomáša hľadajú spolu s nami aj dobrovoľníci z Pohotovostného pátracieho tímu a zo Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia Nýrovce,“ informovala policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Čo sa presne Tomášovi stalo, zatiaľ nikto nevie, no všetci veria, že sa nájde živý a zdravý.